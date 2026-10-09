Świat Po fali krytyki prezydent Czech przerwał urlop i zagłosował w wyborach lokalnych Oprac. Anna Winiarska |

Petr Pavel: w wojsku jest łatwiej niż w polityce Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: MARTIN DIVISEK/EPA/PAP

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Pavel niespodziewanie pojawił się w piątek w lokalu w miejscowości Czernouczek w pobliżu Litomierzyc, gdzie jest zameldowany. Określił swoją zapowiedzianą nieobecność podczas wyborów z powodu urlopu jako błąd w ocenie sytuacji.

- Wszyscy popełniamy błędy, nawet prezydenci, i tym samym uważam tę sprawę za zamkniętą. Cieszę się, że mogłem to zrobić w ten sposób i cieszę się, że mogłem pójść na wybory, dając tym samym obywatelom do zrozumienia, że oni również powinni pójść - stwierdził.

Na platformie X Pavel napisał także: "Przyznanie się do błędu nie jest łatwe, ale jeśli polityk ceni sobie zaufanie ludzi, musi to zrobić. Wiem, czym jest odpowiedzialność i że każde zaufanie zdobywa się z trudem, ale traci się je niezwykle łatwo i szybko. Za błędy trzeba płacić, a ja wyciągnąłem wnioski z tego własnego".

Některé chyby se napravují relativně snadno, jiné hůř a některé se nedají napravit vůbec. Chybu v plánování lze naštěstí napravit změnou plánu. Uznat chybu není jednoduché, ale když si politik váží důvěry lidí, musí to dokázat. Vím, co je odpovědnost a že jakákoli důvěra se získává těžko, ale hrozně snadno a rychle se ztrácí. Za chyby se platí a já se z téhle vlastní poučil. Dnešní volby nám dávají možnost ovlivnit, kdo bude rozhodovat o životě v našich obcích a jak silný a kvalitní bude Senát. Děkuji všem, kteří tuto možnost využijí. — Petr Pavel (@prezidentpavel) October 9, 2026

Krytyka prezydenta

O planowanej nieobecności Pavla podczas wyborów lokalnych kancelaria prezydenta informowała przed kilkoma dniami. Tłumaczono to prywatną podróżą zagraniczną. Dziennikarze ustalili, że prezydent jeździ na motocyklach w Afryce.

Nieuczestniczenie prezydenta w wyborach spotkało się z krytyką, także ze strony zwolenników głowy państwa. Jeszcze przed dwoma dniami kancelaria zapewniała, że prezydent nie zmienił zdania. Z zaskoczeniem przyjęto więc jego obecność w piątek.

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Po oddaniu głosu w wyborach Pavel zapowiedział powrót na urlop. Do prezydenckich obowiązków ma wrócić w poniedziałek, 19 października, przyjmując nowych ambasadorów.

Lokale wyborcze w wyborach samorządowych i w jednej trzeciej okręgów senackich są otwarte w piątek do godz. 22. Głosowanie zostanie wznowione w sobotę o godz. 8 i potrwa do godz. 14. Wstępne wyniki wyborów powinny być znane jeszcze w sobotę późnym wieczorem.