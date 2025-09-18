Spotkanie Putina z Modim na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy Źródło: Reuters

Modi obchodził w środę swoje 75. urodziny. Życzenia z tej okazji miał złożyć mu prezydent Rosji Władimir Putin.

"Dziękuje ci, mój przyjacielu prezydencie Putinie, za telefon i ciepłe życzenia z okazji moich 75. urodzin. Jesteśmy zdecydowani dalej wzmacniać nasze szczególne i wyjątkowe partnerstwo strategiczne. Indie są gotowe dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do pokojowego rozwiązania konfliktu w Ukrainie" - napisał premier Indii na X.

Thank you, my friend, President Putin, for your phone call and warm wishes on my 75th birthday. We are committed to further strengthening our Special and Privileged Strategic Partnership. India is ready to make all possible contributions towards a peaceful resolution of the… — Narendra Modi (@narendramodi) September 17, 2025 Rozwiń

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że Putin ma udać się w grudniu do Indii z oficjalną wizytą.

W dniach 31 sierpnia - 1 września Modi i Putin uczestniczyli w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w chińskim Tiencinie.

Narendra Modi witany przez Władimira Putina w Rosji w 2024 roku Źródło: PAP/EPA

W sierpniu USA objęły cłami w wysokości 50 procent towary importowane do Stanów Zjednoczonych z Indii w związku z kupowaniem przez Delhi rosyjskiej ropy naftowej i sprzętu wojskowego z Rosji.

