Śmierć w sypialni. Kobieta przypadkowo udusiła męża

Ważąca ponad 150 kilogramów kobieta przypadkowo spowodowała śmierć swojego męża w łóżku - poinformowały w środę portugalskie media.

Jak wykazała sekcja zwłok, na której wyniki powołała się telewizja CMTV, 59-letni mieszkaniec osiedla Campanha w Porto na północnym zachodzie Portugalii udusił się wskutek przewrócenia się na niego cierpiącej na otyłość żony.

Policja bada dokładne okoliczności tragicznego zdarzenia. Według wersji kobiety potknęła się ona i upadła na swego znacznie lżejszego małżonka leżącego na łóżku. Ten miał szybko stracić przytomność.

Sąsiedzi usłyszeli krzyki

Okrzyki zrozpaczonej małżonki, która nie była w stanie samodzielnie się podnieść, usłyszeli sąsiedzi. Po wyważeniu drzwi podnieśli kobietę z ciała jej męża. Wstać jej, według policyjnego raportu, pomagało pięć osób.

Podjęte przez przybyłych na miejsce wypadku ratowników medycznych próby reanimacji mężczyzny nie przyniosły rezultatu i jeszcze w sypialni stwierdzili oni jego zgon.

