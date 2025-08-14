Śmierć w sypialni. Kobieta przypadkowo udusiła męża

Ważąca ponad 150 kilogramów kobieta przypadkowo spowodowała śmierć swojego męża w łóżku - poinformowały w środę portugalskie media.
Jak wykazała sekcja zwłok, na której wyniki powołała się telewizja CMTV, 59-letni mieszkaniec osiedla Campanha w Porto na północnym zachodzie Portugalii udusił się wskutek przewrócenia się na niego cierpiącej na otyłość żony.
Policja bada dokładne okoliczności tragicznego zdarzenia. Według wersji kobiety potknęła się ona i upadła na swego znacznie lżejszego małżonka leżącego na łóżku. Ten miał szybko stracić przytomność.
Sąsiedzi usłyszeli krzyki
Okrzyki zrozpaczonej małżonki, która nie była w stanie samodzielnie się podnieść, usłyszeli sąsiedzi. Po wyważeniu drzwi podnieśli kobietę z ciała jej męża. Wstać jej, według policyjnego raportu, pomagało pięć osób.
Podjęte przez przybyłych na miejsce wypadku ratowników medycznych próby reanimacji mężczyzny nie przyniosły rezultatu i jeszcze w sypialni stwierdzili oni jego zgon.
Autorka/Autor: akr/ads
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock