Policja przejęła "jeden z największych ładunków w historii"

Jak przekazała komenda główna policji w Lizbonie, zarekwirowane narkotyki są jednym z największych ładunków substancji psychoaktywnych przejętych przez portugalskie służby w historii.
Zarekwirowany haszysz wyceniany jest na łączną kwotę ponad ośmiu milionów euro. Został sprowadzony z Afryki Północnej, głównie z Maroka.
Zatrzymanie członków gangu narkotykowego
W trakcie prowadzonej w aglomeracji lizbońskiej obławy, zakończonej w niedzielę, policjantom udało się zatrzymać siedmiu domniemanych członków grupy przestępczej, wśród których są Portugalczycy i Hiszpan.
Dwóch członków gangu, jak przekazała policja, zostało ujętych podczas transportu narkotyków łodzią motorową.
Portugalskie służby ujawniły, że podczas obławy przejęto również około 500 tysięcy euro w gotówce, broń palną, amunicję, a także łodzie motorowe.
Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że grupa przestępcza dystrybuowała narkotyki motorówkami w delcie Tagu. Haszysz był ukrywany w magazynach zlokalizowanych w pobliżu tej rzeki.
Autorka/Autor: tas/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PixelBiss / Shutterstock