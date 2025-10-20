Policja przejęła "jeden z największych ładunków w historii"

Lizbona Źródło: Google Earth Pro

Jak przekazała komenda główna policji w Lizbonie, zarekwirowane narkotyki są jednym z największych ładunków substancji psychoaktywnych przejętych przez portugalskie służby w historii.

Zarekwirowany haszysz wyceniany jest na łączną kwotę ponad ośmiu milionów euro. Został sprowadzony z Afryki Północnej, głównie z Maroka.

Zatrzymanie członków gangu narkotykowego

W trakcie prowadzonej w aglomeracji lizbońskiej obławy, zakończonej w niedzielę, policjantom udało się zatrzymać siedmiu domniemanych członków grupy przestępczej, wśród których są Portugalczycy i Hiszpan.

Dwóch członków gangu, jak przekazała policja, zostało ujętych podczas transportu narkotyków łodzią motorową.

Portugalskie służby ujawniły, że podczas obławy przejęto również około 500 tysięcy euro w gotówce, broń palną, amunicję, a także łodzie motorowe.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że grupa przestępcza dystrybuowała narkotyki motorówkami w delcie Tagu. Haszysz był ukrywany w magazynach zlokalizowanych w pobliżu tej rzeki.

