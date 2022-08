Polska przekazała Ukrainie kolejne Starlinki

Polska wspiera dostarczanie do Ukrainy systemów łączności satelitarnej Starlink, które zapewniają łączność na terenach, gdzie infrastruktura telekomunikacyjna uległa zniszczeniu w wyniku działań wojennych. Do przekazanych w marcu przez PKN Orlen 5000 jednostek dołączyło 5000 kolejnych. To - jak podkreślono w komunikacie Cyfryzacji KPRM - stanowi połowę wszystkich urządzeń wykorzystywanych obecnie przez rząd Ukrainy.