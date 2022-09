Uroczystości pogrzebowe Elżbiety II. "Niewielu przywódców otrzymuje tyle wyrazów miłości"

Świat, a przede wszystkim Wielka Brytania, żegna w poniedziałek królową Elżbietę II. - Ludzie kochający służbę są rzadkością w każdej dziedzinie życia. Przywódcy kochający służbę są jeszcze rzadsi - mówił w czasie nabożeństwa żałobnego w londyńskim Opactwie Westminsterskim arcybiskup Canterbury Justin Welby. Procesji żałobnej po nabożeństwie towarzyszyły rozlegające się co minutę uderzenie Big Bena oraz salut armatni. Za trumną kroczyli król Karol III i inni członkowie rodziny królewskiej.

W Londynie odbywają się uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety II, które stanowią jeden z największych logistycznych wyzwań w historii Wielkiej Brytanii. To pierwszy pogrzeb państwowy w tym kraju od 1965 r. - w ten sposób pochowany został wówczas były premier Winston Churchill.

Nieco później drzwi do Opactwa Westminsterskiego stanęły otworem dla około dwóch tysięcy zaproszonych gości, wśród których jest kilkuset prezydentów, głów państw i monarchów. To między innymi prezydent USA Joe Biden, przywódca Francji Emmanuel Macron, kanadyjski premier Justin Trudeau, a także prezydent Polski Andrzej Duda.

Otwarcie drzwi do Opactwa Westminsterskiego, gdzie odbędzie się nabożeństwo pogrzebowe Elżbiety II

Około godziny 11.30 (czasu polskiego) do Westminster Hall przybył król Karol III , a także jego synowie - książęta William i Harry, Wraz z kilkoma innymi członkami rodziny królewskiej o 11.35 ruszyli oni w kondukcie pogrzebowym do Opactwa Westminsterskiego. Trumna została umieszczona na lawecie holowanej przez 98 oficerów marynarki wojennej, zgodnie z tradycją sięgającą pogrzebu królowej Wiktorii w 1901 roku.

Trumna z ciałem królowej Elżbiety II zmierzała do Opactwa Westminsterskiego na lawecie armatniej

Nabożeństwo żałobne Elżbiety II. Szefowa Wspólnoty Narodów i premier Wielkiej Brytanii wygłosiły czytania

- W smutku, ale także w głębokim dziękczynieniu, przybywamy do tego Domu Bożego, do miejsca modlitwy, do kościoła, w którym pamięć i nadzieja są świętymi obowiązkami. Tutaj, gdzie królowa Elżbieta została poślubiona i ukoronowana, gromadzimy się z całego kraju, ze Wspólnoty Narodów i z narodów świata, aby opłakiwać naszą stratę, wspominać długie życie (królowej - red.) w bezinteresownej służbie i z ufnością powierzyć ją miłosierdziu Boga, naszego Stwórcy i Odkupiciela - powiedział Hoyle.