Świat

Podejrzewali rosyjską załogę o szpiegostwo. Media: statek wiezie stal z Polski

Statek
Łódź patrolowa fińskiej Straży Granicznej
Statek towarowy HAV Dolphin, którego załoga była podejrzewana o używanie szpiegowskich dronów, zmierza do fińskiego portu w Vaasa. Jednostka przewozi polską stal - donoszą fińskie media.

Statek, który operuje pod banderą Antigua i Barbuda, przewozi 2,6 tysiąca ton stali zamówionej z polskiego zakładu przez fińską firmę - podał "Helsingin Sanomat". Jednostka, licząca 88 metrów długości, wyruszyła z belgijskiej Antwerpii w piątek i jest spodziewana w Vaasa na północy Finlandii w czwartek rano. W poniedziałek przepływał w pobliżu duńskiego Bornholmu i u południowego wybrzeży Szwecji.

"Mamy wiedzę o kursie statku, ale nie możemy komentować działań operacyjnych" - przekazała fińska agencja kontrwywiadu Supo. Natomiast według straży przybrzeżnej jednostka będzie monitorowana, gdy wpłynie na fińskie wody.

Podejrzenia o szpiegostwo

Wiosną niemieckie i holenderskie władze podejrzewały, że jednostka prowadzi działalność szpiegowską na Morzu Północnym i Morzu Bałtyckim, na co wskazywać miało m.in. poruszanie się statku z niską prędkością oraz doniesienia o wystrzeliwaniu z pokładu jednostki dronów, także w pobliżu baz wojskowych. Statek miał wówczas rosyjską załogę. Tamtejsze służby, przeprowadzając kontrolę statku, nie znalazły jednak podejrzanych dronów.

Fińskie radio Yle podało, że kontaktowało się z załogą HAV Dolphin, ale kapitan statku, mówiący po rosyjsku, nie ujawnił informacji o przewożonym ładunku, powołując się na tajemnicę handlową. Miał też razu rozłączyć telefon, gdy został zapytany o powiązania z operacją szpiegowską.

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

FinlandiaPolskastatki
