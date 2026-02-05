Działania francuskiej policji (wideo ilustracyjne) Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dziennik "Le Parisien" podał, że zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 27 do 45 lat i że wszyscy pochodzą z Chin. Są podejrzewani o to, że byli zamieszani w operację przechwytywania ważnych danych, w tym wojskowych.

Dwaj mężczyźni przybyli do Francji na początku stycznia. We wnioskach o wizę podali, że są inżynierami pracującymi dla firmy zajmującej się badaniami i rozwojem systemów łączności bezprzewodowej.

Antena w ogrodzie i zakłócenia internetu

Podejrzenia wzbudziła antena umieszczona w ogrodzie lokalu, który wynajęli poprzez popularną internetową platformę. Jednocześnie w dzielnicy zarejestrowano zakłócenia w funkcjonowaniu internetu.

Dyrekcja Generalna Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DGSI) podejrzewa, że rzekomi inżynierowie używali konstrukcji umieszczonej w ogrodzie, by łączyć się z częstotliwościami używanymi przez francuskie służby państwowe i przechwytywać informacje.

Francuska policja (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Dwie inne zatrzymane osoby mieszkały gdzie indziej. Są podejrzane o wwożenie do Francji zakazanego sprzętu szpiegowskiego.

"Le Parisien" podkreślił, że sprawa budzi niepokój, ponieważ pokazuje zaawansowane i ofensywne metody działania.

"Codzienne zagrożenie"

Z kolei "Le Figaro" przypomniał, że 22 stycznia czeska policja ogłosiła aresztowanie osoby "podejrzanej o pracę dla chińskich służb wywiadowczych". Obywatel amerykański, były cywilny pracownik sił zbrojnych USA w Niemczech, od listopada jest sądzony w Koblencji za oferowanie swoich usług chińskiemu wywiadowi - wskazano.

Pod koniec września sąd w Dreźnie skazał Jiana Guo, byłego asystenta skrajnie prawicowego posła do Parlamentu Europejskiego, na cztery lata i dziewięć miesięcy więzienia za szpiegostwo na rzecz Pekinu.

Tymczasem w październiku szef brytyjskiego wywiadu, Ken McCallum, ostrzegał przed "codziennym zagrożeniem" ze strony chińskiego szpiegostwa dla Wielkiej Brytanii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Adam Styczek /lulu