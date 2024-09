Były prezydent Donald Trump w wywiadzie dla telewizji Fox News stwierdził, że nie jest skłonny występować w kolejnej debacie z Kamalą Harris. Sztab demokratki zadeklarował natomiast, że ona jest gotowa, by stanąć do kolejnego pojedynku z kandydatem republikanów.

- Myślę, że poczekamy, aż opadnie kurz, i zobaczymy, co się stanie - dodał Trump. Podobnie wypowiedział się tuż po wtorkowym pojedynku, wychodząc do reporterów.

- Jeśli wygrałem debatę, raczej myślę, że nie powinienem tego robić. Dlaczego miałbym brać udział w kolejnej? - mówił kandydat republikanów. Dodał jednak, że "być może" byłby skłonny to zrobić, "gdyby była prowadzona uczciwiej".

W wywiadzie telefonicznym z Fox News Trump ostro skrytykował moderatorów debaty w telewizji ABC za to, że prostowali jego wypowiedzi o zjadaniu przez imigrantów psów, kotów i innych zwierząt domowych. Były prezydent stwierdził, że "ABC powinna stracić licencję za okazywaną stronniczość". W krytyce stacji wtórowali mu republikańscy politycy.

Trump nie chce kolejnych debat

Konserwatywna Fox News jeszcze we wtorek zaproponowała kandydatom pojedynek na jej antenie, lecz mimo przychylnej mu linii redakcyjnej stacji Trump krytykował w rozmowie z jej dziennikarzami proponowanych moderatorów debaty Marthę McCallum i Bretta Baiera, dziennikarzy znanych z bardziej umiarkowanego podejścia.

- Nie chciałbym ich - powiedział, dodając, że nie podobało mu się to, co dziennikarze ci mówili po wtorkowej debacie (uznali, że starcie wygrała Harris). Podkreślił, że chętnie w roli prowadzących widziałby "Seana (Hannity'ego), Jessego (Wattersa) i Laurę (Ingraham)", prawicowych publicystów niekryjących się z sympatią do niego.