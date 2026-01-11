Logo strona główna
Świat

Po co Trumpowi Grenlandia? "Powodów jest kilka"

Donald Trump
Trump: zamierzamy coś zrobić w sprawie Grenlandii, czy im się to podoba, czy nie
Źródło: Reuters
Donald Trump na 250-lecie Stanów Zjednoczonych chciałby doprowadzić doprowadzić do tego, żeby ewidentnie było jakieś rozszerzenie się terytorium Ameryki - oceniła w "Faktach po Faktach" w TVN24 doktor Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych i Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Zdaniem dyrektora Akademickiego Centrum Analiz Strategicznych przy Akademii Sztuki Wojennej Jerzego Marka Nowakowskiego, gdyby USA chciały przejąć wyspę siłą, musiałyby "napaść same na siebie".

W ostatnich dniach Donald Trumpa zaostrzył swoją retorykę o przejęciu Grenlandii. Oświadczył też, że chce porozumieć się w tej sprawie, "jeśli nie po dobroci, to w trudniejszy sposób". "Daily Mail" donosi, że amerykański przywódca miał też wydać dowódcom sił specjalnych rozkaz opracowania planu inwazji na wyspę, ale spotkał się ze sprzeciwem wojskowych. 

Roszczenia Trumpa wobec Grenlandii komentowali w "Faktach po Faktach" w TVN24 Jerzy Marek Nowakowski dyrektor Akademickiego Centrum Analiz Strategicznych przy Akademii Sztuki Wojennej, były ambasador w Łotwie i Armenii oraz dr Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych i Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Jerzy Marek Nowakowski, dr Małgorzata Bonikowska
Jerzy Marek Nowakowski, dr Małgorzata Bonikowska
Źródło: TVN24

"Muszą napaść sami na siebie"

W ocenie Bonikowskiej powodów, dla których Trumpowi zależy na przejęciu Grenlandii "jest kilka". - Po pierwsze, on bardzo ma uproszczoną wizję świata. Jak sobie patrzy na mapę, to jemu naprawdę się to ładnie układa, że Grenlandia (jest) spora, w odpowiednim miejscu strategicznie - mówiła.

Jak dodała, "przede wszystkim też chodzi o terytorialne powiększenie Stanów Zjednoczonych". - Myślę, że autentycznie (Trump) na 250-lecie Stanów Zjednoczonych, jako ten prezydent, który będzie obchody firmował, chciałby doprowadzić do tego, żeby ewidentnie było jakieś rozszerzenie się terytorium Ameryki - oceniła ekspertka.

Zdaniem byłego ambasadora "pytanie numer jeden brzmi: po co Amerykanom Grenlandia". - Pamiętajmy, że od 1941 roku formalnie Stany Zjednoczone odpowiadają za bezpieczeństwo Grenlandii, czyli muszą napaść sami na siebie - skomentował i dodał, że "więcej jest w tej chwili żołnierzy amerykańskich na Grenlandii niż duńskich".

Autorka/Autor: os/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: NICOLE COMBEAU/PAP/EPA

Najnowsze

