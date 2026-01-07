Logo strona główna
Świat

Plan na Wenezuelę. Trzy punkty Marca Rubio

Marco Rubio
Marco Rubio nakreślił plan dla Wenezueli. Relacja Macieja Worocha
Źródło: TVN24
Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio przedstawił plan działań dla Wenezueli po obaleniu dyktatora Nicolasa Maduro. Ma być realizowany w trzech etapach. Rubio zapowiedział również, że Stany Zjednoczone będą wywierać presję na władze w Caracas poprzez sprzedaż ropy naftowej.

Rubio mówił o amerykańskim planie dla Wenezueli podczas rozmowy z dziennikarzami po spotkaniu na ten temat w Senacie. Jak zaznaczył, obejmuje on najpierw stabilizację kraju, potem odbudowę, która ma polegać na "zapewnieniu amerykańskim, zachodnim i innym firmom uczciwego dostępu do rynku wenezuelskiego" oraz na końcu demokratyczną "transformację".

- Jednocześnie należy rozpocząć proces pojednania na szczeblu krajowym w Wenezueli, aby siły opozycyjne mogły zostać objęte amnestią i uwolnione, a także wypuszczone z różnych więzień i sprowadzone z powrotem do kraju, abyśmy mogli rozpocząć odbudowę społeczeństwa obywatelskiego - dodał szef dyplomacji USA. O szczegółach ma mówić wkrótce.

"Rośnie znaczenie" człowieka Trumpa. "On tam jest wicekrólem"

"Rośnie znaczenie" człowieka Trumpa. "On tam jest wicekrólem"

W takich warunkach przebywa teraz Maduro

W takich warunkach przebywa teraz Maduro

Rubio zapowiada sprzedaż wenezuelskiej ropy

Rubio zaznaczył, że środkiem nacisku na władze w Caracas będzie proces sprzedaży wenezuelskiej ropy naftowej przez Stany Zjednoczone. - Oni nie mogą jej wywozić z powodu naszej blokady i sankcji. Zamierzamy przejąć od 30 do 50 milionów baryłek ropy. Będziemy ją sprzedawać na rynku po cenach rynkowych, a nie z rabatami, z jakimi Wenezuela ją sprzedawała - zapowiedział Rubio.

- Pieniądze te zostaną następnie rozdysponowane w taki sposób, abyśmy kontrolowali ich dystrybucję w sposób korzystny dla Wenezuelczyków, a nie dla korupcji czy reżimu. Mamy więc duży środek nacisku, aby działać na froncie stabilizacji - dodał. Według niego, wenezuelskie władze same chciały, by USA sprzedały zablokowaną sankcjami ropę naftową.

Marco Rubio na briefingu w sprawie Wenezueli
Marco Rubio na briefingu w sprawie Wenezueli
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Rubio odrzucił przy tym kierowane przez polityków opozycji oskarżenia, że administracja prezydenta Donalda Trumpa "improwizuje" swoją politykę.

Pentagon ma wątpliwości

Uczestnicy spotkań z Rubio i szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem w Kongresie przyznali jednak dziennikarzom, że nie są pewni, czy administracja ma konkretną strategię na dalsze kroki wobec Wenezueli.

Wiceszef komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów demokrata Adam Smith powiedział dziennikarzom, że nie jest dla niego jasne, czy administracja ma odpowiedni mechanizm, by naciskać na reżim w Caracas i że nie ma "logistycznej ścieżki", by doprowadzić do wyborów w Wenezueli.

Podobne obawy miał republikanin Don Bacon, który powiedział, że plan zaprezentowany przez Rubio jest mglisty i ogólny. Przyznał, że nie wie, jak długo siły USA mogą prowadzić blokadę Wenezueli, która ma być głównym środkiem nacisku na władze w Caracas.

Autorka/Autor: ms/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

WenezuelaNicolas MaduroUSAMarco Rubio
