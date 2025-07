Bangladesz. Samolot sił powietrznych spadł na budynek szkoły Źródło: Reuters

1. Samolot sił powietrznych spadł na budynek szkoły

W Dhace, stolicy Bangladeszu samolot szkoleniowy F-7 BGI państwowych sił powietrznych rozbił się, uderzając w budynek szkoły Milestone School and College w dzielnicy Uttara. Wojsko potwierdziło, że maszyna należała do armii.

Straż pożarna potwierdziła, że w katastrofie zginęło co najmniej 19 osób, a ponad 50 zostało rannych. Liczby te mogą jednak znacznie wzrosnąć. Wśród ofiar i rannych są dzieci i dorośli, którzy doznali m.in. poparzeń i trafili do szpitala. Rzecznik szkoły poinformował, że do zdarzenia doszło, kiedy w środku odbywały się zajęcia.

W Bangladeszu doszło do katastrofy wojskowego samolotu Źródło: MONIRUL ALAM/PAP/EPA

2. Ostatnie rozmowy przed rekonstrukcją rządu

W kancelarii premiera spotkali się liderzy i przedstawiciele rządowej koalicji. Politycy dokonywali ostatnich ustaleń co do zmian w Radzie Ministrów. Rzecznik rządu Adam Szłapka informował wcześniej, że szef rządu przedstawi skład nowego gabinetu w środę o godzinie 10.

Spotkanie zakończyło się po godzinie 21.30, trwało ponad trzy godziny. Żaden z polityków nie rozmawiał z obecnymi przed budynkiem mediami.

3. Nieoficjalnie: Sikorski będzie wicepremierem

Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski po rekonstrukcji rządu ma zostać wicepremierem - ustaliła nieoficjalnie reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska.

Z jej informacji wynika, że premier poszczególnym liderom partii wchodzących w skład koalicji rządowej już taką propozycję przedstawiał. Jak mówiła, oficjalnie propozycję Tusk ma złożyć "na wspólnym spotkaniu".

4. Nawrocki wskazał szefa jego kancelarii

Prezydent elekt Karol Nawrocki zapowiedział, że szefem jego kancelarii zostanie Zbigniew Bogucki. Jego zastępcą będzie Adam Andruszkiewicz.

Nawrocki przekazał również, że w jego kancelarii ministrem ds. Polonii i Polaków za granicą zostanie Agnieszka Jędrzak.

5. Generał Waldemar Skrzypczak nie żyje

Generał Waldemar Skrzypczak zmarł w wieku 69 lat - poinformował Onet. W latach 2006-2009 Skrzypczak był dowódcą Wojsk Lądowych.

"To ogromna strata dla bliskich i dla naszej rodziny wojskowej" - napisał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

