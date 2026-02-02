Lodowata noc, data rozmów pokojowych, polskie nazwisko w aktach Epsteina

Mróz w Polsce Źródło: TVN24

POGODA NA DZIŚ

1. Ekstremalne warunki pogodowe

Noc z niedzieli na poniedziałek była bardzo mroźna. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia dla większości województw. Temperatura odczuwalna tej nocy sięgnęła niemal - 40 stopni Celsjusza.

W poniedziałek i we wtorek odwołano lekcje we wszystkich szkołach podstawowych w Kwidzynie oraz kilku placówkach w Warszawie. Mimo zakończonych ferii zimowych o zawieszeniu zajęć dydaktycznych zdecydowali również dyrektorzy niektórych szkół w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim.

2. 38 osób zmarło z powodu wychłodzenia

Z powodu wychłodzenia organizmu zmarło już 38 osób - poinformował podczas briefingu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański po niedzielnej odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Dodał, że 54 osoby zginęły w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.

Podkreślił, że wszystkie służby, w tym 8,6 tys. policjantów, ale i strażnicy miejscy są zaangażowani w przeszukiwania pustostanów, altanek śmietnikowych, a także studzienek kanalizacyjnych, w których schronienia przed ekstremalnie niskimi temperaturami mogą szukać osoby w kryzysie bezdomności. Władze samorządowe uruchamiają specjalne miejsca, gdzie można się ogrzać. Całodobowa działają także dworce kolejowe w całym kraju.

3. Negocjacje USA z Iranem

Donald Trump poinformował o prowadzonych negocjacjach z Iranem. - Oni negocjują, więc zobaczymy, co się wydarzy. Wiesz, ostatnim razem, kiedy negocjowali, musieliśmy wyeliminować ich program nuklearny, to nie wyszło. Więc wyeliminowaliśmy to w inny sposób - powiedział dziennikarzom na pokładzie Air Force One.

Amerykański przywódca wyraził też nadzieję, że "zawrzemy porozumienie". Irański przywódca Allei Chamaneia ostrzegał, że amerykański atak na Iran wywoła wojnę, która obejmie cały region. - Jeśli nie zawrzemy układu, przekonamy się, czy on miał rację - odpowiedział na te sugestie Trump.

4. Zmiana daty rozmów pokojowych o Ukrainie

Jeszcze w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiadał, że kolejne spotkanie delegacji Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji - według wstępnych planów - ma się odbyć w 1 lutego w Abu Zabi. W niedzielę przekazał, że odbędzie się 4 i 5 lutego.

5. Były polski tenisista w aktach Epsteina

W dokumentach opublikowanych przez amerykański departament sprawiedliwości znalazły się e-maile dotyczące spotkania Jeffreya Epsteina z Wojciechem Fibakiem w Paryżu w 2013 roku. Były polski tenisista jest wymieniony jako kolekcjoner sztuki.

Wojciech Fibak Źródło: Piotr Nowak/PAP

