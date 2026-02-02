Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Lodowata noc, data rozmów pokojowych, polskie nazwisko w aktach Epsteina

Zimna noc, mróz
Mróz w Polsce
Źródło: TVN24
Za nami wyjątkowo mroźna noc w całej Polsce. Prezydent USA Donald Trump przekazał kolejne informacje o negocjacjach z Iranem. Zmieniła się data rozmów o dążeniu do zakończenia wojny w Ukrainie. Nazwisko byłego polskiego tenisisty znalazło się w aktach Epsteina. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 2 lutego.

POGODA NA DZIŚ

1. Ekstremalne warunki pogodowe

Noc z niedzieli na poniedziałek była bardzo mroźna. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia dla większości województw. Temperatura odczuwalna tej nocy sięgnęła niemal - 40 stopni Celsjusza.

W poniedziałek i we wtorek odwołano lekcje we wszystkich szkołach podstawowych w Kwidzynie oraz kilku placówkach w Warszawie. Mimo zakończonych ferii zimowych o zawieszeniu zajęć dydaktycznych zdecydowali również dyrektorzy niektórych szkół w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W Warszawie też problemy. Tutaj ferie będą dłuższe

W Warszawie też problemy. Tutaj ferie będą dłuższe

METEO
Mapy pokazują, jak tej nocy temperatura mocno spadnie

Mapy pokazują, jak tej nocy temperatura mocno spadnie

METEO

2. 38 osób zmarło z powodu wychłodzenia

Z powodu wychłodzenia organizmu zmarło już 38 osób - poinformował podczas briefingu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański po niedzielnej odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Dodał, że 54 osoby zginęły w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.

Podkreślił, że wszystkie służby, w tym 8,6 tys. policjantów, ale i strażnicy miejscy są zaangażowani w przeszukiwania pustostanów, altanek śmietnikowych, a także studzienek kanalizacyjnych, w których schronienia przed ekstremalnie niskimi temperaturami mogą szukać osoby w kryzysie bezdomności. Władze samorządowe uruchamiają specjalne miejsca, gdzie można się ogrzać. Całodobowa działają także dworce kolejowe w całym kraju.

Dzień wcześniej jeszcze z nim rozmawiali. Teraz znaleźli go zamarzniętego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dzień wcześniej jeszcze z nim rozmawiali. Teraz znaleźli go zamarzniętego

Łódź

3. Negocjacje USA z Iranem

Donald Trump poinformował o prowadzonych negocjacjach z Iranem. - Oni negocjują, więc zobaczymy, co się wydarzy. Wiesz, ostatnim razem, kiedy negocjowali, musieliśmy wyeliminować ich program nuklearny, to nie wyszło. Więc wyeliminowaliśmy to w inny sposób - powiedział dziennikarzom na pokładzie Air Force One.

Amerykański przywódca wyraził też nadzieję, że "zawrzemy porozumienie". Irański przywódca Allei Chamaneia ostrzegał, że amerykański atak na Iran wywoła wojnę, która obejmie cały region. - Jeśli nie zawrzemy układu, przekonamy się, czy on miał rację - odpowiedział na te sugestie Trump.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Media: w stronę Iranu leci samolot, którego nigdy nie wysyła się na rutynowe misje

Media: w stronę Iranu leci samolot, którego nigdy nie wysyła się na rutynowe misje

Trump: zobaczymy, co się wydarzy

Trump: zobaczymy, co się wydarzy

4. Zmiana daty rozmów pokojowych o Ukrainie

Jeszcze w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiadał, że kolejne spotkanie delegacji Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji - według wstępnych planów - ma się odbyć w 1 lutego w Abu Zabi. W niedzielę przekazał, że odbędzie się 4 i 5 lutego.

5. Były polski tenisista w aktach Epsteina

W dokumentach opublikowanych przez amerykański departament sprawiedliwości znalazły się e-maile dotyczące spotkania Jeffreya Epsteina z Wojciechem Fibakiem w Paryżu w 2013 roku. Były polski tenisista jest wymieniony jako kolekcjoner sztuki.

Wojciech Fibak
Wojciech Fibak
Źródło: Piotr Nowak/PAP
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/akw

Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaMrózŚniegUSAIranUkrainaWojna w UkrainieRosjaJeffrey Epstein
Czytaj także:
Mróz
Będzie nam naprawdę zimno
METEO
Miroslav Lajczak
"Potem dostajesz dziewczyny". Doradca premiera Słowacji w dokumentach Epsteina
Świat
imageTitle
Trump dopiął swego. Pierwszy tytuł od 2024 roku
Najnowsze
Mróz, śnieg, zima
W Warszawie też problemy. Tutaj ferie będą dłuższe
METEO
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska
Pełczyńska-Nałęcz opuści koalicję? Trzy scenariusze dla Polski 2050
"W KULUARACH"
Nocny mróz, szron, lód. Zimno
Tu będzie lodowato. W mocy alarmy nawet drugiego stopnia
METEO
imageTitle
Policja prowadzi śledztwo w sprawie wydarzeń w Willingen
EUROSPORT
Woda porywa auta na drogach Santiago w Chile
Woda porywała auta w stolicy. Zobacz nagranie
METEO
Mróz noc
Nocą nawet -27 stopni. A co przyniesie dzień?
METEO
0102N251X F16 KOLBUS REPORTERSKI PATROL
Dzień wcześniej jeszcze z nim rozmawiali. Teraz znaleźli go zamarzniętego
Łódź
imageTitle
Zieliński posłał pocisk. Kapitalny gol dla Interu
EUROSPORT
Paulina Hennig-Kloska
Hennig-Kloska: Hołownia byłby doskonałym wicepremierem
"FAKTY PO FAKTACH"
Misuzulu kaZwelithini
Król powiedział "kwerekwere". W kraju szok
Świat
Dania mistrzem Europy
Twarda bitwa dla gospodarzy. Duńczycy mistrzami Europy
EUROSPORT
Opady marznące
Siarczysty mróz odpuści, ale pojawi się nowe zagrożenie
METEO
imageTitle
Trener Legii upokorzony w debiucie
EUROSPORT
imageTitle
Przebudzenie Żyły. "To są skoki, tego nie można starać się zrozumieć"
EUROSPORT
imageTitle
Van der Poel klasą dla siebie. Obronił tytuł mistrza świata
EUROSPORT
Noc będzie mroźna
Prawie 40 stopni mrozu. Taka może być temperatura odczuwalna tej nocy
METEO
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik wydziału zwalczania korupcji zwolniony
Wrocław
Siły bezpieczestwa na ulicach Beludżystanu po atakach bojowników
Chcą niepodległości, zaatakowali. 190 zabitych
Świat
imageTitle
Dominacji Prevca końca nie widać. Udany dzień Żyły
EUROSPORT
imageTitle
Matty Cash kopnięty w brzuch. Brutalne zagranie w Anglii
EUROSPORT
Szwajcaria
Walczył o życie cały miesiąc. Nastolatek zmarł
Świat
Pełnia Księżyca, zima, śnieg
"Ta noc będzie ekstremalnie jasna". Dlaczego?
METEO
imageTitle
Trudne wejście Rakowa w nową erę. Lider ekstraklasy lepszy
EUROSPORT
Rosjanie uderzyli obok autobusu służbowego w w rejonie miasta Pawłohrad
Dron uderzył obok autobusu. Kilkanaście osób nie żyje
Świat
Rosjanie zaatakowali szpital położniczy w Zaporożu
Rodzące kobiety na celowniku. Rosjanie zaatakowali szpital
Świat
Uderzył w słup energetyczny
Pijany wjechał w słup, odciął mieszkańcom prąd
Lublin
imageTitle
Real uciekł spod topora. W setnej minucie
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica