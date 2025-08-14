Piąty były prezydent trafił za kraty. W tle łapówki

Martin Vizcarra piątym byłym prezydentem, który trafił za kraty Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Martin Vizcarra został zatrzymany i trafi do zakładu karnego zbudowanego do przetrzymywania byłych przywódców.

Vizcarra to piąty szef państwa w Peru, który trafił za kratki w ostatnich latach.

Grozi mu do 15 lat więzienia za przyjmowanie łapówek.

Martin Vizcarra został zatrzymany i zgodnie z decyzją sędziego trafi do zakładu karnego Barbadillo w Limie, zbudowanego specjalnie do przetrzymywania byłych szefów państwa. Przebywają tam obecnie byli prezydenci Aljandro Toledo, Ollanta Humala i Pedro Castillo.

Byli prezydenci za kratami

Vizcarra jest piątym przywódcą Peru, który w ostatnich latach trafił do więzienia.

Pierwszym osadzonym w Barbadillo był były prezydent Peru Alberto Fujimori, skazany w 2009 roku na 25 lat więzienia za łamanie praw człowieka. Fujimori został w 2023 roku ułaskawiony, a rok później zmarł na wolności.

Grozi mu do 15 lat więzienia

Vizcarra jest oskarżony o przyjęcie łapówek opiewających na ponad 2,3 mln soli (ponad 610 tysięcy dolarów) w zamian za kontrakty na projekty rządowe w regionie Moquegua w latach 2011-2014. Były prezydent nie przyznaje się do winy. Prokuratura żąda dla niego 15 lat więzienia.

Vizcarra objął prezydenturę w 2018 roku po rezygnacji swojego poprzednika Pedro Pablo Kuczynskiego. Został usunięty z urzędu przez Kongres dwa lata później, gdy rozpoczęto przeciwko niemu postępowanie korupcyjne.

