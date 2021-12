Petr Uhl nie żyje. Dziennikarz, były dysydent, obrońca praw człowieka i przyjaciel Polski miał 80 lat

Aktywny uczestnik ruchu sprzeciwu wobec komunizmu

Związki z polityką

Po upadku komunizmu Uhl został posłem Zgromadzenia Federalnego Czechosłowacji, ale wolał być dziennikarzem i publicystą niż politykiem. Pisywał do lewicowego dziennika "Pravo" i do powstających mediów internetowych. W 2006 roku kandydował do Izby Poselskiej parlamentu, ale nie został wybrany. W socjaldemokratycznym rządzie Milosza Zemana był pełnomocnikiem do spraw praw człowieka.