Świat

Ostrzelano samochód kandydata na prezydenta

Ostrzelano samochód peruwiańskiego polityka Rafaela Belaunde
Ostrzelano samochód kandydata na prezydenta RPA
Źródło: Reuters
Peruwiańska policja informuje o ataku na kandydatem na prezydenta kraju Rafaela Belaunde. Samochód, w którym znajdował się mężczyzna został ostrzelany z broni palnej. Nikt nie został ranny. Według mediów w przednią szybę pojazdu trafiły trzy kule.

We wtorek w dystrykcie Cerro Azul w prowincji Canete, około 150 kilometrów na południe od stolicy kraju, Limy doszło do ataku na kandydata na prezydenta Peru Rafaela Belaunde - poinformowało radio RPP.

Ostrzelano samochód peruwiańskiego polityka Rafaela Belaunde
Ostrzelano samochód peruwiańskiego polityka Rafaela Belaunde
Źródło: Sebastian Blanco/PAP/EPA

Atak w cieniu nadchodzących wyborów prezydenckich

Belaunde, były minister energetyki i górnictwa oraz wnuk byłego prezydenta Peru Fernando Belaunde, zamierza kandydować w zaplanowanych na kwiecień 2026 roku wyborach prezydenckich z ramienia partii Wolność Ludowa (Libertad Popular). Sondaże dają mu najwyżej kilka procent poparcia.

- To zły początek kampanii (...). Trzeba stanowczo odrzucić ten atak - powiedział były wicepremier Pedro Cateriano, który zamierza wystartować wraz z Belaunde, ubiegając się o urząd wiceprezydenta. Potwierdził, że Belaunde nie odniósł obrażeń.

Urząd prezydenta Peru sprawuje obecnie Jose Jeri, który przejął to stanowisko w październiku jako przewodniczący parlamentu po usunięciu z urzędu dotychczasowej prezydentki Diny Boluarte, gdy Kongres uznał ją za trwale niezdolną do rządzenia krajem. Wśród powodów tej decyzji wymieniano narastającą falę przestępczości w kraju.

pc

pc
Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Sebastian Blanco/PAP/EPA

Peru
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica