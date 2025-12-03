Ostrzelano samochód kandydata na prezydenta RPA Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek w dystrykcie Cerro Azul w prowincji Canete, około 150 kilometrów na południe od stolicy kraju, Limy doszło do ataku na kandydata na prezydenta Peru Rafaela Belaunde - poinformowało radio RPP.

Ostrzelano samochód peruwiańskiego polityka Rafaela Belaunde Źródło: Sebastian Blanco/PAP/EPA

Atak w cieniu nadchodzących wyborów prezydenckich

Belaunde, były minister energetyki i górnictwa oraz wnuk byłego prezydenta Peru Fernando Belaunde, zamierza kandydować w zaplanowanych na kwiecień 2026 roku wyborach prezydenckich z ramienia partii Wolność Ludowa (Libertad Popular). Sondaże dają mu najwyżej kilka procent poparcia.

- To zły początek kampanii (...). Trzeba stanowczo odrzucić ten atak - powiedział były wicepremier Pedro Cateriano, który zamierza wystartować wraz z Belaunde, ubiegając się o urząd wiceprezydenta. Potwierdził, że Belaunde nie odniósł obrażeń.

Urząd prezydenta Peru sprawuje obecnie Jose Jeri, który przejął to stanowisko w październiku jako przewodniczący parlamentu po usunięciu z urzędu dotychczasowej prezydentki Diny Boluarte, gdy Kongres uznał ją za trwale niezdolną do rządzenia krajem. Wśród powodów tej decyzji wymieniano narastającą falę przestępczości w kraju.

OGLĄDAJ: TVN24 HD