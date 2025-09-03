Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kim Dzong Un z wizytą w Pekinie. Zabrał ze sobą następczynię?

kim
Inauguracja defilady wojskowej w Pekinie
Źródło: Reuters
Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un przybył do Pekinu wraz z dziewczynką, która prawdopodobnie jest jego córką Kim Ju Ae. Media spekulują, że przygotowuje ją do objęcia rządów w przyszłości i próbuje "budować zaufanie" wśród żołnierzy.
Kluczowe fakty:
  • Podczas wizyty w Chinach obok przywódcy KRLD zauważono dziewczynkę - "uśmiechająca się uprzejmie, ubrana na czarno, z włosami związanymi wstążką".
  • Prawdopodobnie jest to córka Kim Dzong Una, Kim Ju Ae.
  • Przywódca Korei Północnej ma trójkę dzieci, ale tylko Kim Ju Ae była widziana publicznie.

We wtorek Kim Dzong Un przybył pancernym pociągiem do Pekinu na zaplanowaną na 3 września defiladę wojskową. Wizyta ma wymiar symboliczny - w 1959 roku udział w chińskiej paradzie brał Kim Ir Sen, dziadek obecnego przywódcy Korei Północnej.

Chiny świętują rocznicę zakończenia II wojny światowej i kapitulację Japonii w 1945 roku. "Taipei Times" ocenił, że to najdroższa defilada w historii kraju - zaproszono na nią 20 światowych liderów. Kim Dzong Un rzadko podróżuje za granicę, jednak tym razem zrobił wyjątek. Zabrał ze sobą także towarzyszkę.

Defilada za pieniądze trudne do wyobrażenia. Najwięcej ma kosztować czyste powietrze
Dowiedz się więcej:

Defilada za pieniądze trudne do wyobrażenia. Najwięcej ma kosztować czyste powietrze

Dziewczynka "uśmiechająca się uprzejmie"

Obok przywódcy KRLD zauważono dziewczynkę - "uśmiechająca się uprzejmie, ubrana na czarno, z włosami związanymi wstążką", jak opisuje ją CNN. Prawdopodobnie jest to córka przywódcy KRLD, Kim Ju Ae. Jak zauważa stacja, byłaby to jej pierwsza oficjalna zagraniczna podróż. Mało o niej wiadomo, sprzeczne są nawet doniesienia na temat jej wieku - określa się go na 12 lub 13 lat.

CNN opisuje ją jako "tajemniczą", gdyż dopiero w 2022 roku publicznie potwierdzono jej istnienie i została wówczas, jak podkreśla stacja, przedstawiona światu "w stylu Kima". Północnokoreański przywódca zabrał dziecko, by towarzyszyło mu gdy nadzorował wystrzelenie międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Rok później dziewczynka pojawiła się na kilku kolejnych wydarzeniach wojskowych, co zdaniem ekspertów było jasnym sygnałem, że "klan Kimów pozostanie w centrum potęgi militarnej kraju".

Pekin. Córka Kim Dzong Una zabrana na militarną paradę
Pekin. Córka Kim Dzong Una zabrana na militarną paradę
Źródło: Korean Central News Agency/Korea News Service/AP via CNN Newsource

Jak podkreśla CNN, zapraszanie jej na wojskowe wydarzenia, może być sposobem na "przygotowanie jej do realiów dowodzenia 1,3 miliona żołnierzy, a także na budowanie zaufania i szacunku z ich strony". Południowokoreańska agencja wywiadowcza twierdzi, że jest ona "najbardziej prawdopodobną" następczynią Kima. Jednak zdania ekspertów w tej kwestii są podzielone - przywódca ma w sumie troje dzieci. Nie wiadomo, czy jest wśród nich chłopiec. Jak podkreśliła w rozmowie ze stacją Jenny Town z Centrum Stimsona, dyrektorka Programu Koreańskiego w tym ośrodku, pokazywanie się publicznie z córką to głównie kwestia dbania o wizerunek i prezentowanie się Kima jako "człowieka rodzinnego".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Spotkanie Kima i Putina w Pekinie. "Będę gotowy zrobić wszystko, co możliwe, aby pomóc"

Spotkanie Kima i Putina w Pekinie. "Będę gotowy zrobić wszystko, co możliwe, aby pomóc"

Pancerny pociąg Kim Dzong Una dotarł we wtorek do Pekinu

Pancerny pociąg Kim Dzong Una dotarł we wtorek do Pekinu

Korea Północna dyktaturą dziedziczną

Korea Północna jest dyktaturą dziedziczną od momentu jej powstania w 1948 roku. Pierwszym jej przywódcą był Kim Ir Sen, który nazywany był Wiecznym Prezydentem. Sprawował władzę do 1994 roku. Później zastąpił go syn, Kim Dzong Il. Gdy zmarł w 2011 roku, władzę objął jego syn, obecny przywódca - Kim Dzong Un. Rodzina Kimów utrzymuje, że "wywodzi się ze świętego rodu", co ma oznaczać, że tylko oni mogą rządzić krajem. BBCpodkreśla, że przywódca "ujawnił" córkę już teraz, bo próbuje "przezwyciężyć uprzedzenia w głęboko patriarchalnym państwie, którym nigdy nie rządziła kobieta".

OGLĄDAJ: Korea Północna oczami uchodźców
pc

Korea Północna oczami uchodźców

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: CNN, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Korean Central News Agency/Korea News Service/AP via CNN Newsource

Udostępnij:
TAGI:
Korea PółnocnaKim Dzong Un
Czytaj także:
imageTitle
Jeździł w drużynie z Kwiatkowskim, trafił do polskiej grupy
EUROSPORT
shutterstock_2633418365
Ulga dla kredytobiorców. O tyle spadną raty
BIZNES
Mężczyzna został zatrzymany
Podczas awantury postrzelił siedmiolatkę
Łódź
imageTitle
Polki walczą o półfinał mistrzostw świata
RELACJA
Karol Nawrocki przed wylotem do USA
To oni towarzyszą Nawrockiemu w USA. Skład delegacji
Polska
Wypadek na hulajnodze
15-latek jechał bez kasku, upadł i trafił do szpitala
WARSZAWA
Upał w Szanghaju, 1 sierpnia 2024
Chiny pobiły niechlubny rekord
METEO
Kampus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Ochocie
Chcą zbudować nowy szpital
WARSZAWA
shutterstock_2650061865
W Polsce przybywa lekarzy. Ale to nie zaspokoi potrzeb pacjentów
Zdrowie
Akcja policjantów (zdjęcie ilustracyjne)
Śmigłowce i granaty hukowe. Duża akcja policji
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Thriller w pierwszym ćwierćfinale mistrzostw świata. Czekały 15 lat
EUROSPORT
Adam Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
BIZNES
EN_01656199_0493
Zagrał w "Szczękach". Do dziś zarabia jako "chłopiec zabity przez rekina"
Kultura i styl
Będą "destabilizować Polskę". Ukraińcy znowu na celowniku
Będą "destabilizować Polskę". Ukraińcy znowu na celowniku
Michał Istel
Władimir Putin, Xi Jinping w Pekinie
Mikrofony zarejestrowały fragment rozmowy Putina z Xi. Czego dotyczyła?
Świat
shutterstock_2554311905
"To nie nauka, to propaganda". Raport administracji Trumpa pod ostrzałem
METEO
Karol Nawrocki
Trump zobaczy w Nawrockim partnera w tej sprawie? "Możliwość współpracy"
Polska
Kierowała pod wpływem środków odurzających. Odwiozła dziecko do szkoły
Była pod wpływem narkotyków i odwiozła dziecko do szkoły
Trójmiasto
Zagraniczne media komentują wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w USA
"Uważnie obserwowana". Światowe media o wizycie Nawrockiego w USA
Świat
Antoni Macierewicz w Sejmie
Antoni Macierewicz usłyszał zarzut
Polska
trybunal
"Niegodne!" krzyczy sędzia Trybunału Stanu, a potem zrzuca innego z krzesła
Polska
Złodziej wyniósł ze sklepu towar za ponad 1600 zł
Wypełnił wózek i wyszedł bez płacenia
Wrocław
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę audi
Brak tablicy rejestracyjnej był początkiem poważnych problemów
WARSZAWA
imageTitle
54 lata i wciąż kopie. W jednym klubie z synami
EUROSPORT
Magdalena Ejsmont
"Łowczyni szpiegów" wraca do służb specjalnych
Robert Zieliński
Tragedia na polu pod Wieluniem
Tragedia na ściernisku. Nie żyje 70-latek
Łódź
Donald Trump
Trump komentuje pogłoski o swoim stanie zdrowia
Świat
shutterstock_2131152344 LOTNISKO Humberto Delgado w Lizbonie
Opóźnione loty i chaos na lotniskach. Ruszył kilkutygodniowy strajk
BIZNES
shutterstock_2622075109
Wielka umowa o wolnym handlu. Jest zielone światło
BIZNES
meningokoki shutterstock_2394299461
Przypomina zwykłą infekcję, a może zabić w kilkanaście godzin
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica