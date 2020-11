Piąta rocznica zamachów na Bataclan i Stade de France. "Paryż pamięta"

Kwiaty w miejscach ataków i transmisja koncertów

W piątek w internecie w hołdzie zamordowanym transmitowane będą koncerty paryskiej orkiestry kameralnej i amerykańskiego zespołu z nurtu hard i stoner rocka Queens of the Stone Age. Lider zespołu, Josh Homme, jest również członkiem kalifornijskiej grupy Eagles of Death Metal, która występowała w Bataclan w noc ataku (sam Homme nie był w klubie w czasie ataku). Zespół uczcił ofiary także we wpisach w mediach społecznościowych.