Parlament Europejski zajmie się ustaleniami szczytu w Brukseli

Rezolucja ma natomiast pozytywnie ocenić porozumienie unijnych przywódców w sprawie funduszu odbudowy, choć deputowani są zawiedzeni zmniejszeniem sumy grantów w nim zawartych. - Parlament Europejski określił swoje priorytety i oczekuje, że zostaną one zrealizowane. Wieloletnie ramy finansowe muszą być w stanie sprostać głównym wyzwaniom stojącym przed Europą w perspektywie średnioterminowej, takim jak Zielony Ład, cyfryzacja oraz silna gospodarka, pozwalająca na walkę z nierównościami - mówił we wtorek, po zakończeniu szczytu szef Parlamentu Europejskiego David Sassoli.

Oddzielny projekt rezolucji przygotowała grupa EKR (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy), w której większość ma PiS. Pozytywnie odnosi się ona do ustaleń szczytu w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz funduszu odbudowy. - To odpowiedź na oczekiwania obywateli w czasach kryzysu - mówił europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

Wyniki głosowania nad projektami rezolucji mają być znane po południu. Nadzwyczajne posiedzenie będzie ostatnim przed przerwą wakacyjną, bo deputowani wrócą do pracy w komisjach pod koniec sierpnia. We wrześniu - według planów - pierwszy raz od wybuchu pandemii, sesja ma być zorganizowana w Strasburgu. Posiedzenie to, tak jak wszystkie w minionych miesiącach, będzie zorganizowane tak, by europosłowie mogli w nim uczestniczyć zdalnie.