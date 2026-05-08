Świat Decyzja Zełenskiego. Chodzi o paradę w Moskwie

Zawieszenie broni Rosja-Ukraina. Relacja Marcina Wrony

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał w piątek dekret, na mocy którego wyłączył obszar wokół Placu Czerwonego w Moskwie z planu użycia ukraińskiej broni podczas rosyjskiej parady z okazji Dnia Zwycięstwa. "Zezwolić na zorganizowanie 9 maja 2026 roku parady w Moskwie" - głosi dekret.

Zgodnie z dokumentem opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej głowy państwa decyzja została podjęta "w celach humanitarnych, zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas rozmów ze stroną amerykańską w dniu 8 maja 2026 roku".

"Na czas trwania parady (od godziny 10 czasu kijowskiego 9 maja 2026 r.) wyłączyć obszar Placu Czerwonego z planu użycia ukraińskiej broni" - czytamy na stronie prezydenta.

Rozejm wynegocjowany wraz z USA

W piątek prezydent Trump ogłosił trzydniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą w dniach 9-11 maja w związku z rocznicą zakończenia II wojny światowej. Zapowiedział, że rozejm obejmie też wymianę łącznie dwóch tysięcy więźniów.

Zełenski wcześniej ostrzegał, że w dniu parady nad Placem Czerwonym w Moskwie mogą przelecieć ukraińskie drony. Rosyjskie MSZ z kolei ostrzegało przed możliwym atakiem na stolicę Ukrainy w odpowiedzi na ewentualne ukraińskie uderzenie na Moskwę podczas parady.

Rosja jednostronnie ogłosiła rozejm od 8 do 10 maja w związku z huczną paradą w Moskwie z okazji obchodów rocznicy zwycięstwa ZSRR w II wojnie światowej i w obawie przed ukraińskimi atakami. Wcześniej rozejm - także jednostronnie - ogłosiła Ukraina, która chciała jednak, by obowiązywał on od północy z 5 na 6 maja.

Parada na Dzień Zwycięstwa w Rosji w 2025 roku Źródło: MAXIM SHIPENKOV/PAP

