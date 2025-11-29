Wymowny szczegół na zdjęciach papieża Leona XIV

Papież odwiedził Błękitny Meczet w Stambule Źródło: Reuters

Papież Leon XIV odwiedził w sobotę rano zabytkowy Błękitny Meczet w Stambule. Symboliczny gest ma pokazywać otwartość Kościoła katolickiego na dialog ze światem islamu.

Papież odwiedził Błękitny Meczet w Stambule

Leonowi XIV towarzyszył w meczecie szef tureckiego urzędu do spraw religijnych, muzułmański duchowny Safi Arpagus.

Papież uszanował tradycję

Papież, wchodząc do meczetu, zdjął buty zgodnie z tradycją i przechadzał się po świątyni w białych skarpetkach. Na ten szczegół zwróciły uwagę media, także te z jego rodzinnego kraju - USA.

Jak zauważa CNN, papież żartował niedawno, że zawsze nosi białe skarpetki. Ma to związek z jego sympatiami kibicowskimi - Leon XIV jest zagorzałym fanem basebollowej drużyny Chicago White Sox.

