Świat

Wymowny szczegół na zdjęciach papieża Leona XIV

Papież odwiedził Błękitny Meczet w Stambule
Papież odwiedził Błękitny Meczet w Stambule
Źródło: Reuters
Leon XIV złożył swoją pierwszą wizytę w meczecie od czasu wyboru na tron Piotrowy. Uwagę światowych mediów przykuł szczegół tej wizyty. Nawet CNN zwróciła uwagę na stopy papieża.

Papież Leon XIV odwiedził w sobotę rano zabytkowy Błękitny Meczet w Stambule. Symboliczny gest ma pokazywać otwartość Kościoła katolickiego na dialog ze światem islamu.

Papież odwiedził Błękitny Meczet w Stambule
Papież odwiedził Błękitny Meczet w Stambule
Źródło: ALESSANDRO DI MEO/EPA/PAP

Leonowi XIV towarzyszył w meczecie szef tureckiego urzędu do spraw religijnych, muzułmański duchowny Safi Arpagus.

Papież w słynnym meczecie. Symboliczny gest
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Papież w słynnym meczecie. Symboliczny gest

Papież uszanował tradycję

Papież, wchodząc do meczetu, zdjął buty zgodnie z tradycją i przechadzał się po świątyni w białych skarpetkach. Na ten szczegół zwróciły uwagę media, także te z jego rodzinnego kraju - USA.

Papież odwiedził Błękitny Meczet w Stambule
Papież odwiedził Błękitny Meczet w Stambule
Źródło: ALESSANDRO DI MEO/EPA/PAP

Jak zauważa CNN, papież żartował niedawno, że zawsze nosi białe skarpetki. Ma to związek z jego sympatiami kibicowskimi - Leon XIV jest zagorzałym fanem basebollowej drużyny Chicago White Sox.

Więcej o wizycie papieża w meczecie piszemy tutaj >>>

pc

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: ALESSANDRO DI MEO/EPA/PAP

TAGI:
Papież Leon XIVTurcjaStambułChrześcijańtwoIslam
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica