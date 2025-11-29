Wymowny szczegół na zdjęciach papieża Leona XIV

Papież Leon XIV odwiedził w sobotę rano zabytkowy Błękitny Meczet w Stambule. Symboliczny gest ma pokazywać otwartość Kościoła katolickiego na dialog ze światem islamu.
Leonowi XIV towarzyszył w meczecie szef tureckiego urzędu do spraw religijnych, muzułmański duchowny Safi Arpagus.
Papież uszanował tradycję
Papież, wchodząc do meczetu, zdjął buty zgodnie z tradycją i przechadzał się po świątyni w białych skarpetkach. Na ten szczegół zwróciły uwagę media, także te z jego rodzinnego kraju - USA.
Jak zauważa CNN, papież żartował niedawno, że zawsze nosi białe skarpetki. Ma to związek z jego sympatiami kibicowskimi - Leon XIV jest zagorzałym fanem basebollowej drużyny Chicago White Sox.
Autorka/Autor: kkop/lulu
Źródło: CNN, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: ALESSANDRO DI MEO/EPA/PAP