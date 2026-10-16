Papież Leon XIV rozmawiał z Władimirem Putinem. Jest komunikat
Watykańskie biuro prasowe podało, że papież Leon XIV rozmawiał w piątek przez telefon z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Tematem rozmowy była sytuacja na Ukrainie.
W komunikacie przekazanym dziennikarzom Watykan poinformował, że papież, przebywający w szpitalu po operacji, wyraził głębokie zaniepokojenie poważną sytuacją humanitarną w mieście Oleszki w obwodzie chersońskim i poprosił o rozejm w celu umożliwienia dostarczenia pomocy żywnościowej i medycznej, a także dobrowolnej i bezpiecznej ewakuacji ludności cywilnej.
Papież potwierdził również zaangażowanie Stolicy Apostolskiej we wszelkie inicjatywy na rzecz pokoju.
Kreml również wydał oświadczenie po rozmowie.
"Zamiar Watykanu, aby pomóc w stworzeniu warunków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa ludności miasta i zorganizowania niezbędnych dostaw, został poparty" - przekazano. "Uzgodniono współpracę w tej sprawie" - twierdzi Kreml.
Władimir Putin i Leon XIV rozmawiali ostatni raz - jak podaje agencja Reuters - w czerwcu 2025 roku.
Tragiczna sytuacja w Oleszkach
Ukraińskie władze alarmują, że sytuacja w Oleszkach jest tragiczna. W mieście bez dostępu do żywności i wody przebywa około dwóch tysięcy osób, w tym 50 dzieci. Przed wojną mieszkało tam 24 tysiące osób.
Oleszki leżą około czterech kilometrów od Chersonia, na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane, a nad miejscowością stale operują rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie Oleszek.
Miasto zostało zajęte przez wojska rosyjskie w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku. W czerwcu 2023 roku zostało ono zalane w następstwie zniszczenia przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce.
Szefowa administracji w Oleszkach Tetiana Hasanenko poinformowała pod koniec września, że rosyjscy żołnierze odbierają mieszkańcom żywność dostarczaną przez ukraińskie wojsko za pomocą dronów, a posiadanie produktów niepochodzących z Rosji może być powodem zatrzymania.