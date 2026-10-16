Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Papież Leon XIV rozmawiał z Władimirem Putinem. Jest komunikat

|
Władimir Putin
Papież przeszedł operację. Eksperci o szczegółach zabiegu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Leon XIV odbył rozmowę z przywódcą Rosji Władimirem Putinem - poinformował Watykan. Papież wyraził w niej "głębokie zaniepokojenie" sytuacją humanitarną w okupowanym przez Rosję ukraińskim mieście Oleszki. Kreml oświadczył, że uzgodniono współpracę w tej sprawie.

Watykańskie biuro prasowe podało, że papież Leon XIV rozmawiał w piątek przez telefon z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Tematem rozmowy była sytuacja na Ukrainie.

W komunikacie przekazanym dziennikarzom Watykan poinformował, że papież, przebywający w szpitalu po operacji, wyraził głębokie zaniepokojenie poważną sytuacją humanitarną w mieście Oleszki w obwodzie chersońskim i poprosił o rozejm w celu umożliwienia dostarczenia pomocy żywnościowej i medycznej, a także dobrowolnej i bezpiecznej ewakuacji ludności cywilnej.

Papież potwierdził również zaangażowanie Stolicy Apostolskiej we wszelkie inicjatywy na rzecz pokoju.

Kreml również wydał oświadczenie po rozmowie.

"Zamiar Watykanu, aby pomóc w stworzeniu warunków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa ludności miasta i zorganizowania niezbędnych dostaw, został poparty" - przekazano. "Uzgodniono współpracę w tej sprawie" - twierdzi Kreml.

Władimir Putin i Leon XIV rozmawiali ostatni raz - jak podaje agencja Reuters - w czerwcu 2025 roku.

Tragiczna sytuacja w Oleszkach

Ukraińskie władze alarmują, że sytuacja w Oleszkach jest tragiczna. W mieście bez dostępu do żywności i wody przebywa około dwóch tysięcy osób, w tym 50 dzieci. Przed wojną mieszkało tam 24 tysiące osób.

Oleszki leżą około czterech kilometrów od Chersonia, na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane, a nad miejscowością stale operują rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie Oleszek.

Miasto zostało zajęte przez wojska rosyjskie w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku. W czerwcu 2023 roku zostało ono zalane w następstwie zniszczenia przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce.

Szefowa administracji w Oleszkach Tetiana Hasanenko poinformowała pod koniec września, że rosyjscy żołnierze odbierają mieszkańcom żywność dostarczaną przez ukraińskie wojsko za pomocą dronów, a posiadanie produktów niepochodzących z Rosji może być powodem zatrzymania.

Źródło: Reuters, PAP
Udostępnij:
Tagi:
Papież Leon XIVWładimir PutinWatykanRosjaPolityka zagraniczna RosjiKościół katolickiUkrainaWojna w UkrainieGłódKreml
Czytaj także:
euro shutterstock_2666145997
10 euro miesięcznie dla dzieci. Bundestag przyjął nowy program
BIZNES
Ukraina, obwód wołyński. Skutki ataku rosyjskich dronów na obiekt spółki Ahrofrukt LTD w Maniewiczach
Atak Rosji na obiekt z polskim kapitałem. Jest ofiara śmiertelna
Świat
Były pracownik ukradł firmową kartę i wypłacił sobie 20 tysięcy złotych
Były pracownik ukradł firmową kartę i wypłacił sobie 20 tysięcy złotych
Trójmiasto
Rosja przyjęła "5 milionów ukraińskich uchodźców"? Co to za dane
FAŁSZ"Większość Ukraińców, którzy opuścili kraj, udała się do Rosji". Ostrzegamy
Zuzanna Karczewska
Czarny męski portfel z polskimi pieniędzmi – złotówkami. Koncepcja gospodarki i finansów, budżet domowy
Limit w górę po 25 latach. Zmiany w PCC z podpisem prezydenta
BIZNES
Zawalił się dach szkoły w Pakistanie
Zawalił się dach szkoły. Nie żyje ponad 30 dzieci
METEO
imageTitle
Nazywali go "drewnem". Dziś podbija Barcelonę
EUROSPORT
Strażacy w Nisku
Strażacy w całej Polsce oddali hołd zmarłym kolegom
Rzeszów
Rakieta SpaceX Falcon 9 z 29 satelitami Starlink kilka sekund po starcie z bazy bazie Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie, w środę 4 marca 2026 roku.
Gwiezdna tarcza i tajemnice Białego Domu. "Ludzie będą ginąć"
Łukasz Figielski
Incydent przy Marszałkowskiej
Policjantka pchnięta na szklane drzwi. Minister: cała interwencja została nagrana
WARSZAWA
Miejsce śmiertelnego postrzelenia mężczyzny w trakcie policyjnej interwencji na bydgoskim osiedlu Błonie
44-latek zginął podczas interwencji policji. Prokuratura podała nowe informacje
Kujawsko-Pomorskie
Błaszczak: rząd "zasypuje dziurę budżetową" z SAFE
Sędziowie żądają przeprosin od Błaszczaka
Polska
37 min
Trump
"Mało mnie szlag jasny nie trafił". Biały Dom wiąże ręce Ukrainie?
Rozmowy na szczycie
shutterstock_2611011309
"Nie będzie można płacić kartami". Banki ostrzegają
BIZNES
imageTitle
Świątek kontra Chwalińska. Kiedy polski półfinał w Wuhanie?
EUROSPORT
Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Czwarty w ciągu dnia alert RCB odwołany
Polska
Donald Tusk
Tusk o rannej policjantce i politycznej odpowiedzialności. Wymienił dwa nazwiska
Polska
Wołodymyr Zełenski
"Kozioł ofiarny" Trumpa? Kilkanaście sekund ciszy i uśmiech Zełenskiego
Świat
Niski poziom wody w zbiorniku Ardingly w południowej Anglii
Kluczowe zbiorniki retencyjne są tu prawie puste
METEO
Pożar na Pradze Południe
Pożar sklepu, słup dymu nad Warszawą
WARSZAWA
imageTitle
Zażarta walka w Zakopanem i historyczny tytuł Tomasiaka
EUROSPORT
spacex brownsville teksas shutterstock_2586194623
Nowy Jork naciska na SpaceX. Padły pytania o bezpieczeństwo AI
BIZNES
6 min
Sejm Wita Gosek
"Ale przecież to pan mnie przepycha", czyli kto komu powinien zrobić miejsce
Sejm Wita
Barbara Gawryluk
Nie żyje Barbara Gawryluk
Kultura i styl
Czterech Szwedów zatrzymanych na lotnisku w Gdańsku
Akt oskarżenia wobec czterech Szwedów po rozboju w centrum Gdańska
Trójmiasto
kręgosłup
Ruch albo ból. Jak codzienne nawyki wpływają na zdrowie pleców?
Anna Bielecka
Sławomir Mentzen
FAŁSZW Niemczech "setki małżeństw z nieletnimi dziewczynkami". A jak jest
Szymon Rębowski
stacja benzynowa paliwo dystrybutor shutterstock_2474205563
Kierowcy mogą odetchnąć. "Najbardziej może potanieć benzyna"
BIZNES
imageTitle
Krok Świątek w dobrą stronę. Zobacz sytuację w rankingu
EUROSPORT
Wizualizacje parku kieszonkowego przy ul. Andersa
Park kieszonkowy i ścieżka rowerowa w miejscu dawnego parkingu
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica