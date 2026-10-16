Świat Papież Leon XIV rozmawiał z Władimirem Putinem. Jest komunikat Oprac. Filip Czerwiński |

Papież przeszedł operację. Eksperci o szczegółach zabiegu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN POOL

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Watykańskie biuro prasowe podało, że papież Leon XIV rozmawiał w piątek przez telefon z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Tematem rozmowy była sytuacja na Ukrainie.

W komunikacie przekazanym dziennikarzom Watykan poinformował, że papież, przebywający w szpitalu po operacji, wyraził głębokie zaniepokojenie poważną sytuacją humanitarną w mieście Oleszki w obwodzie chersońskim i poprosił o rozejm w celu umożliwienia dostarczenia pomocy żywnościowej i medycznej, a także dobrowolnej i bezpiecznej ewakuacji ludności cywilnej.

Papież potwierdził również zaangażowanie Stolicy Apostolskiej we wszelkie inicjatywy na rzecz pokoju.

Speaking by phone with Russian President Vladimir Putin, Pope Leo XIV expresses his "deep concern about the grave humanitarian situation in the city of Oleshky, in the Kherson region," and calls for a ceasefire to allow the delivery of humanitarian aid.https://t.co/HTdCfTYhwr — Vatican News (@VaticanNews) October 16, 2026 Rozwiń

Kreml również wydał oświadczenie po rozmowie.

"Zamiar Watykanu, aby pomóc w stworzeniu warunków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa ludności miasta i zorganizowania niezbędnych dostaw, został poparty" - przekazano. "Uzgodniono współpracę w tej sprawie" - twierdzi Kreml.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Konfiskaty żywności i zaginięcia cywili. Sytuacja w okupowanych Oleszkach

Władimir Putin i Leon XIV rozmawiali ostatni raz - jak podaje agencja Reuters - w czerwcu 2025 roku.

Tragiczna sytuacja w Oleszkach

Ukraińskie władze alarmują, że sytuacja w Oleszkach jest tragiczna. W mieście bez dostępu do żywności i wody przebywa około dwóch tysięcy osób, w tym 50 dzieci. Przed wojną mieszkało tam 24 tysiące osób.

Oleszki leżą około czterech kilometrów od Chersonia, na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane, a nad miejscowością stale operują rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie Oleszek.

Miasto zostało zajęte przez wojska rosyjskie w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku. W czerwcu 2023 roku zostało ono zalane w następstwie zniszczenia przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce.

Szefowa administracji w Oleszkach Tetiana Hasanenko poinformowała pod koniec września, że rosyjscy żołnierze odbierają mieszkańcom żywność dostarczaną przez ukraińskie wojsko za pomocą dronów, a posiadanie produktów niepochodzących z Rosji może być powodem zatrzymania.