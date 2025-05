Leon XIV oficjalnie biskupem Rzymu

Papież Leon XIV rozpoczął mszę inauguracyjną Źródło: Reuters

Papież podkreślił w homilii, że "Kościół Rzymski jest spadkobiercą wielkiej historii, zakorzenionej w świadectwie Piotra, Pawła i niezliczonych męczenników". Dodał, że "posiada wyjątkową misję, dobrze wyrażoną w napisie na fasadzie tej katedry: być Mater omnium Ecclesiarum, Matką wszystkich Kościołów".

Papież mówił również o tym, że "jesteśmy zdolni do głoszenia Ewangelii, im bardziej pozwalamy się jej zdobyć i przemienić, dopuszczając moc Ducha Świętego, by oczyściła nasze wnętrze, uczyniła nasze słowa prostymi, nasze pragnienia szczerymi i przejrzystymi, a nasze działania wielkodusznymi".

Papież Leon XIV rozpoczął oficjalnie posługę biskupa Rzymu

"Wymagająca droga" diecezji rzymskiej

Zwrócił uwagę na "wymagającą drogę", jaką w ostatnich latach przemierza diecezja rzymska, słuchając otaczającego świata, przyjmując jego wyzwania, by "zrozumieć potrzeby i promować mądre i prorocze inicjatywy ewangelizacji i miłosierdzia".

Jak przyznał, jest to droga trudna, która stara się ogarnąć bardzo bogatą i złożoną rzeczywistość.

- Jest to jednak godne historii tego Kościoła, który wielokrotnie wykazał się umiejętnością myślenia wielkodusznego i odważnego, angażując się bez zastrzeżeń w odważne projekty i podejmując wyzwania także w obliczu nowych i wymagających scenariuszy - ocenił.

Zadeklarował, że "ze swojej strony wyraża pragnienie i zobowiązanie, aby wejść na ten tak rozległy +plac budowy+, słuchając wszystkich, na ile to możliwe, aby uczyć się, rozumieć i wspólnie podejmować decyzje".

Papież Leon XIV rozpoczął oficjalnie posługę biskupa Rzymu

Przywołał słowa świętego Augustyna

Papież przywołał słowa świętego Augustyna: "Dla was jestem biskupem, z wami jestem chrześcijaninem”.

Następnie zacytował wypowiedź błogosławionego Jana Pawła I, który - jak dodał Leon XIV - "23 września 1978 roku, z promienną i spokojną twarzą, dzięki której zyskał przydomek Papież Uśmiechu", pozdrowił swoją nową rodzinę diecezjalną, mówiąc rzymianom: "mogę was zapewnić, że was kocham, że pragnę tylko służyć wam i oddać do dyspozycji wszystkich moje skromne siły, to niewiele, co mam i czym jestem".

- Ja również wyrażam wam całą moją miłość, pragnąc dzielić z wami, na wspólnej drodze, radości i smutki, trudy i nadzieje. Ja również ofiarowuję wam 'to, co mam i czym jestem', i powierzam to wstawiennictwu świętych Piotra i Pawła oraz wielu innych braci i sióstr, których świętość rozjaśniła historię tego Kościoła i drogi tego miasta - powiedział Leon XIV.

