Myślałem o tym, jak Franciszkowi uda się nawiązać relacje z masami wiernych. Wystarczyło pierwsze "dobry wieczór" wypowiedziane przez nowego papieża, by te myśli się rozpłynęły - wspominał włoski watykanista Lucio Brunelli w ósmą rocznicę wyboru kardynała Jorge Bergoglio na głowę Kościoła. Jak dodał, argentyński duchowny "nie wierzył, że zostanie papieżem aż do czwartego, przedostatniego głosowania na konklawe".

- Bergoglio nie wierzył w to, że zostanie papieżem aż do czwartego, przedostatniego głosowania. Na początku interpretował poparcie dla siebie jako głosy oddane w oczekiwaniu na to, aż wyłoni się prawdziwy kandydat. Tak to pojmował - stwierdził Lucio Brunelli.

"Miałem nadzieję, że to będzie Bergoglio"

Dodał, że "kiedy kardynał [Jean-Louis - przyp. red.] Tauran wypowiedział po łacinie imię Giorgium Marium zrozumiałem natychmiast, że to był on, Jorge Mario". - Kamery pokazywały dalej twarz francuskiego kardynała, który kończył ogłoszenie wymawiając nazwisko Bergoglio, a ja podskoczyłem z radości - wspominał.

"Wystarczyło pierwsze 'dobry wieczór'"

- Byłem pewien, że to człowiek Boży, zdecydowany zmienić wiele rzeczy, że to błogosławieństwo dla Kościoła. Ale myślałem też o tym, jak uda mu się nawiązać relacje z masami wiernych i z mediami i jak aparat Kurii Rzymskiej będzie odnosił się do takiego papieża - zaznaczył watykanista. Podkreślił, że "wystarczyło to pierwsze 'dobry wieczór' wypowiedziane przez nowego papieża, by te myśli się rozpłynęły".