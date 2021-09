Papież Franciszek o swojej rezygnacji: nie wiem, skąd oni to wzięli

Papież Franciszek w rozmowie z hiszpańskim katolickim radiem Cope stwierdził, że "nigdy nie przyszło mu do głowy, by podać się do dymisji". Tym samym zdementował doniesienia włoskiej prasy, że rozważa swoją rezygnację.

- Nie wiem, skąd oni to wzięli, że chcę ustąpić - powiedział papież, odnosząc się do publikacji jednej z włoskich gazet, jakoby rozważał rezygnację.

Nawiązując do operacji jelita z 4 lipca papież przyznał, że to pielęgniarz uratował mu życie, mówiąc, iż musi poddać się operacji, choć niektórzy sugerowali kurację antybiotykową. - Teraz mam jelito krótsze o 33 centymetry - ujawnił papież. Zapewnił zarazem, że obecnie prowadzi już całkowicie normalne życie, bierze lekarstwa i może wszystko jeść.

Pytany o obecną sytuację w Afganistanie Franciszek ocenił, że wycofanie wojsk amerykańskich było słuszne. Wyznał przy tym, że myśli o tym, iż naród afgański został pozostawiony "swojemu losowi". Za kluczową kwestię uznał to, jak "wynegocjować wyjście". - Z tego, co mogę zobaczyć, nie wszystkie możliwości zostały wzięte pod uwagę. Nie chcę oceniać - zastrzegł. Ujawnił, nie podając szczegółów, że Stolica Apostolska podejmuje na poziomie dyplomatycznym starania, by nie doszło do prześladowania ludności w Afganistanie.