Prezydent Niemiec apeluje do rodaków: zaszczepcie się, stawką jest przyszłość naszego kraju

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w artykule na łamach "Bild am Sonntag" zaapelował do rodaków, by szczepili się przeciwko koronawirusowi i ograniczali kontakty. "Sytuacja ponownie dramatycznie się pogarsza. Coraz więcej osób walczy o życie na oddziałach intensywnej terapii. Każdego dnia setki ludzi przegrywają tę walkę. Czy można mieć jakiekolwiek wątpliwości, że ta pandemia jest sprawą życia i śmierci?" - podkreślił prezydent.