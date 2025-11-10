Tusk: nie będzie w Polsce relokacji migrantów Źródło: TVN24

Do porządku obrad Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu 12 listopada, w środę, został wpisany punkt "Pierwsze europejskie roczne sprawozdanie dotyczące azylu i migracji oraz ustanowienie rocznej puli solidarnościowej - oświadczenia Rady i Komisji".

Roczna pula solidarnościowa to mechanizm solidarnościowy ustanowiony unijnym rozporządzeniem 2024/1351 - znanym jako "pakt migracyjny". Kraje znajdujące się pod presją migracyjną mogą liczyć na relokację do innych państw członkowskich osób ubiegających się o azyl, albo na wkłady finansowe ukierunkowane na cele związane z migracją i ochroną granic.

Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej identyfikują kraje znajdujące się pod presją migracyjną, które mają być beneficjentami mechanizmu. W środę ta lista zostanie przedstawiona Parlamentowi Europejskiemu. Miała ona być przedstawiona już w październiku, ale zostało to przełożone - jak podał Business Insider, powołując się na swoje źródła - z powodu wyborów w Holandii, które odbyły się 29 października. Holandia prawdopodobnie będzie musiała przyjąć migrantów lub dokonać wkładu finansowego.

Polska ma być beneficjentem mechanizmu

Już w październiku informowaliśmy, że Polska będzie "wyłączona" z relokacji. Wynikało tak z informacji MSWiA, do których dotarł reporter TVN24 Sebastian Napieraj. Także inne media w swoich źródłach potwierdziły tę informację. Taką wiadomość w mediach społecznościowych przekazywał też premier.

"Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione. Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią - i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe - i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy!" - napisał Tusk w serwisie X.

Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione. Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią - i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe - i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy! — Donald Tusk (@donaldtusk) October 11, 2025 Rozwiń

Reporter TVN24 Sebastian Napieraj ustalił w październiku, że wyłączenie Polski z mechanizmu relokacji będzie obowiązywało przez rok z uwagi na presję migracyjną ze wschodu. O tym, że Polska ma zostać wyłączona z relokacji migrantów ze względu na przyjęcie uchodźców z Ukrainy, jako pierwsze informowało RMF FM.

Polska przyjęła ponad milion uchodźców z Ukrainy, jak podało w sierpniu Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ. Nieoficjalnie informacje wskazują zatem na to, że nasz kraj ma zostać beneficjentem mechanizmu solidarnościowego, co oznacza, że będziemy mogli liczyć na wkłady finansowe innych państw członkowskich. Dopiero jednak w środę zostanie podana oficjalna informacja na ten temat.

