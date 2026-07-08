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Świat

Na Morzu Arabskim trwają poszukiwania zaginionego samolotu

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K2 Airways Boeing 737 shutterstock_2451912473
Samolot transportowy stracił łączność w pobliżu Karaczi
Źródło wideo: Flightradar24.com/Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Pakistańscy ratownicy przeszukują w środę miejsce prawdopodobnej katastrofy samolotu transportowego Boeing 737 na Morzu Arabskim. We wtorek wieczorem maszyna straciła łączność z kontrolą ruchu lotniczego i zniknęła z radaru.

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif polecił przyspieszenie akcji poszukiwawczo-ratunkowej - poinformowała w środę agencja Reuters. Załoga 27-letniego samolotu należącego do linii K2 Airways zgłosiła awarię systemu nawigacyjnego we wtorek po godzinie 21 czasu lokalnego, w czasie lotu z Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do największego miasta Pakistanu - Karaczi.

Lokalna kontrola ruchu lotniczego próbowała naprowadzić samolot, jednak trzy minuty później systemy radarowe zarejestrowały gwałtowne obniżanie wysokości lotu, a łączność została zerwana.

Na pokładzie maszyny było pięć osób.

Akcja służb na Morzu Arabskim

Według serwisu śledzącego loty Flightradar24 Boeing 737 mógł rozbić się w morzu na południowy zachód od Karaczi. Pakistańskie media lokalne (Geo News) podały, że samolot zniknął z radarów w pobliżu miejscowości Ormara w prowincji Beludżystan w Pakistanie.

Źródło: Google Maps

Władze rządowej agencji Pakistan Airports Authority poinformowały w mediach społecznościowych o rozpoczęciu akcji poszukiwawczo-ratowniczej. Linie lotnicze, do których należała maszyna, oświadczyły, że współpracują w tej sprawie z władzami Pakistanu.

Ratownicy przeszukują miejsce, gdzie mogło dojść do katastrofy samolotu. Na ten moment nie ma informacji, aby akcja służb doprowadziła do odnalezienia maszyny.

Źródło: Reuters
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Tagi:
Pakistan
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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