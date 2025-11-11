Eksplozja przed sądem. Wiele ofiar i rannych

Szef MSW powiedział, że zamachowiec samobójca najpierw próbował wejść na teren sądu, ale nie mogąc dostać się do środka, zdetonował ładunki wybuchowe w pobliżu radiowozu.
Eksplozja samochodu pułapki w Pakistanie
- Priorytetem jest zidentyfikowanie napastnika. Wszystkie osoby zaangażowane w atak na sądy rejonowe zostaną postawione przed sądem – oświadczył minister.
Do wybuchu doszło w pobliżu wejścia do siedziby sądu okręgowego, gdzie zwykle gromadzą uczestnicy rozpraw. Na opublikowanych przez lokalne media zdjęciach z miejsca zdarzenia widać zakrwawionych ludzi leżących obok policyjnego wozu.
- Teren został zamknięty, a dowody z miejsca wybuchu są gromadzone - poinformował rzecznik policji, cytowany przez cytowany przez portal stacji Samaa TV.
Po eksplozji w Islamabadzie zaostrzono środki bezpieczeństwa, szczególnie w okolicach urzędów państwowych, budynków sądowych i stref o szczególnym znaczeniu. Organy ścigania zostały postawione w stan najwyższej gotowości - podkreślił portal.
"Jesteśmy w stanie wojny"
Minister obrony Khawaja Asif określił eksplozję jako "sygnał alarmowy". "Jesteśmy w stanie wojny. Każdy, kto myśli, że armia pakistańska toczy tę wojnę na pograniczu afgańsko-pakistańskim (...) powinien się obudzić po dzisiejszym samobójczym ataku na sąd okręgowy w Islamabadzie" – napisał w serwisie X.
"W tej sytuacji daremne byłoby żywić większe nadzieje na pomyślne negocjacje z władzami w Kabulu" – dodał.
Pakistańskie siły są od 2007 r. atakowane przez rebeliancką grupę islamistyczną Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). Dąży ona do obalenia rządu i wprowadzenia w Pakistanie fundamentalistycznego prawa islamskiego. Rząd w Islamabadzie twierdzi, że rebelianci znaleźli przystań w sąsiednim Afganistanie, gdzie mogą chronić się po atakach w Pakistanie. Rządzący Afganistanem talibowie zaprzeczają tym oskarżeniom. Oba kraje dzieli nieszczelna granica o długości ponad 2,6 tys. km.
Autorka/Autor: /kris
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: SOHAIL SHAHZAD/PAP