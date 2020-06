Decyzja "spadła jak grom z jasnego nieba". Apel dotyczący ograniczeń na polsko-czeskiej granicy

Kongres, który skupia polskie organizacje społeczne i kulturalne, przede wszystkim na terenie Zaolzia, i reprezentuje Polaków wobec władz samorządowych i rządu Czech, zaapelował do premiera o ponowne przeanalizowanie decyzji o utrzymaniu ograniczeń w przekraczaniu granicy związanych z uznaniem województwa śląskiego za obszar wysokiego zagrożenia epidemicznego, co, jak napisano w liście otwartym, "spadło jak grom z jasnego nieba".

Apel

List do premiera trafił także do władz samorządowych i polskich placówek w Czechach.

Ograniczenia w podróżowaniu

Z kolei na stronie internetowej czeskiej ambasady w Warszawie znajdują się z informacje, z których wynika, że ​​obywatele polscy do Czech co do zasady mogą przybyć na takich samych warunkach jak przed epidemią i bez konieczności przeprowadzania testu ani późniejszej kwarantanny. Jednak nie dotyczy to obywateli polskich mieszkających w województwie śląskim.