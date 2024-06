Orban: dwie największe partie w Polsce są prowojenne

Zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość, to partie prowojenne - ocenił w wywiadzie premier Węgier Viktor Orban. W kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego stwierdził, że "siły propokojowe" uległy wzmocnieniu w Europie.

Premier Węgier Viktor Orban w obszernym wywiadzie dla portalu Index ocenił, że "siły propokojowe" w Europie uległy wzmocnieniu. Jego zdaniem najwyraźniej widać to we Francji, gdzie prezydent Emmanuel Macron rozpisał – pod wpływem niekorzystnych dla swojego obozu wyników wyborów do PE – wybory parlamentarne. Orban liczy, że zwycięskie skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe powtórzy niedzielny sukces i stworzy nowy rząd we Francji.