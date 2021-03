"Dziesięć lat rozpaczy i katastrofy". Potrzebne są miliardy dolarów

"Wspieranie przyszłości Syrii i regionu" - to temat konferencji online współorganizowanej we wtorek przez Unię Europejską i ONZ w Brukseli. Celem spotkania będzie uzyskanie 10 miliardów dolarów na pomoc humanitarną dla Syryjczyków.

Około 24 milionów ludzi w Syrii i poza jej granicami potrzebuje podstawowej pomocy. Jest to wzrost o cztery miliony w ciągu ostatniego roku i najwyższa liczba od czasu rozprawienia się z prodemokratycznymi demonstrantami przez prezydenta Baszara al-Assada w 2011 roku, co doprowadziło do długoletniej wojny domowej.