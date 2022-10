Angela Merkel otrzyma nagrodę od ONZ. Powodem polityka względem uchodźców

To najwyższe wyróżnienie przyznawane przez UNHCR

Nagroda imienia Nansena to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez UNHCR, oenzetowską instytucję od ponad 70 lat zajmującą się uchodźcami. Trafia do osób, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do poprawy losu uchodźców. W ubiegłym roku nagroda imienia Nansena trafiła do organizacji pomocowej w Jemenie - Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Humanitarnego Jeel Albena, które zbudowało schroniska dla dziesiątek tysięcy ofiar konfliktu w tym kraju.