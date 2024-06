"Zmarł z żalu". Ojciec uwolnionego zakładnika Hamasu nie doczekał jego powrotu

Ojciec uwolnionego w sobotę zakładnika Hamasu, 21-letniego Almoga Meira Jana, zmarł kilka godzin przed informacją o tym, że jego syn wraca do domu - podał w niedzielę portal Times of Israel.

- Mój brat zmarł z żalu i nie mógł zobaczyć powrotu syna. W noc przed powrotem Almoga jego serce zatrzymało się - powiedziała portalowi Times of Israel Dina Jan, ciotka Almoga.

- Yossi, mój brat i ojciec Almoga, przez całe osiem miesięcy był przyklejony do telewizora, chłonąc każdą informację. Tak bardzo kochał Almoga, tak bardzo się o niego troszczył, chciał wiedzieć, co się z nim dzieje i przez co przechodzi - dodała.