Świat Ogień na statku handlowym. Nie żyje dwóch członków załogi Aleksandra Sapeta |

Ogień na statku handlowym. Nie żyje dwóch członków załogi Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: facebook.com/ministeruldeinterne

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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rumunii poinformowało, że akcja ratunkowa na Morzu Czarnym przebiega "dynamicznie". Nad miejscem zdarzenia pojawił się śmigłowiec i przypłynęły okręty Straży Przybrzeżnej.

Ranny został kapitan statku "Royad Mammadov". Służby rozpoczęły akcję ratunkową. Udało się uratować 11 członków załogi. Dwie osoby nie żyją - przekazał resort

Akcja ratunkowa na Morzu Czarnym Źródło zdjęcia: facebook.com/ministeruldeinterne

Pożar na statku i akcja ratunkowa

Jak wynika z komunikatu, około godziny 11 funkcjonariusze Straży Przybrzeżnej otrzymali informacje o pożarze, który wybuchł na pokładzie statku handlowego, znajdującego się w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii.

Według portalu Digi24 w turecki statek handlowy, transportujący zboże, uderzył dron. Incydent miał mieć miejsce na południowy wschód od platformy wiertniczej Pescarus, poza wodami terytorialnymi Rumunii.