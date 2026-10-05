Ogień na statku handlowym. Nie żyje dwóch członków załogi
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rumunii poinformowało, że akcja ratunkowa na Morzu Czarnym przebiega "dynamicznie". Nad miejscem zdarzenia pojawił się śmigłowiec i przypłynęły okręty Straży Przybrzeżnej.
Ranny został kapitan statku "Royad Mammadov". Służby rozpoczęły akcję ratunkową. Udało się uratować 11 członków załogi. Dwie osoby nie żyją - przekazał resort
Pożar na statku i akcja ratunkowa
Jak wynika z komunikatu, około godziny 11 funkcjonariusze Straży Przybrzeżnej otrzymali informacje o pożarze, który wybuchł na pokładzie statku handlowego, znajdującego się w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii.
Według portalu Digi24 w turecki statek handlowy, transportujący zboże, uderzył dron. Incydent miał mieć miejsce na południowy wschód od platformy wiertniczej Pescarus, poza wodami terytorialnymi Rumunii.