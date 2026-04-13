Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Obama o "zwycięstwie demokracji". Pisze też o Polsce

|
Barack Obama
Węgry. Pierwsze gratulacje dla zwycięzców wyborów
Źródło: TVN24
Były prezydent USA Barack Obama nazwał wynik niedzielnych wyborów na Węgrzech "dowodem odporności i determinacji narodu węgierskiego". Porównał je do ostatnich wyborów parlamentarnych w Polsce.

Były prezydent USA Barack Obama opublikował wpis w portalu X. "Wczorajsze zwycięstwo opozycji na Węgrzech, podobnie jak w wyborach w Polsce w 2023 roku, to zwycięstwo demokracji nie tylko w Europie, ale i na całym świecie" - napisał.

"Przede wszystkim jest to dowód odporności i determinacji narodu węgierskiego - i przypomnienie dla nas wszystkich, abyśmy nieustannie dążyli do sprawiedliwości, równości i praworządności" - ocenił.

Wybory na Węgrzech

Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara wygrała na Węgrzech wybory parlamentarne i po 16 latach odsunęła Viktora Orbana od władzy. Po zliczeniu blisko 99 procent głosów TISZA może liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie. Taki wynik - co szczególnie istotne w węgierskim systemie - daje TISZY większość konstytucyjną.

Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem premiera Viktora Orbana może liczyć na 55 mandatów w parlamencie. Swoich przedstawicieli w izbie będzie miała również skrajna prawica - Ruch Naszej Ojczyzny (Mi Hazank), który może uzyskać 6 miejsc.

OGLĄDAJ: Magyar: zrobiliśmy to, chociaż wiatry wiały nam w oczy
pc

Magyar: zrobiliśmy to, chociaż wiatry wiały nam w oczy

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: JUSTIN MERRIMAN/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Barack ObamaWęgryViktor OrbanUSA
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Offshore platforma konstrukcyjna produkcja ropa gaz shutterstock_592325510
"To jest jednym słowem szaleństwo". Maklerzy ostrzegają
BIZNES
imageTitle
Gol samobójczy. Pech reprezentanta Polski
EUROSPORT
Stacja kolejowa w Otwocku
Pierwszy dzień roboczy bez pociągów na linii otwockiej
WARSZAWA
Viktor Orban
Sojusznicy Orbana piszą do Magyara. "Zależy nam na przyjaznych stosunkach"
Świat
Traktor potrącił szesnastolatka.
16-latek potrącony przez ciągnik podczas prac polowych
Szczecin
Peter Magyar
Polityczna zmiana, rynkowa ulga. Co zwycięstwo Tiszy oznacza dla węgierskiej waluty
BIZNES
Bocheński
Europoseł PiS: są rozbieżności, ale Orban nadal będzie naszym bliskim partnerem
Polska
imageTitle
Trener trafiony krążkiem w twarz. Opuści końcówkę sezonu
EUROSPORT
imageTitle
Piąty gol z rzędu. Polak kontynuuje strzelecką serię
EUROSPORT
Złotówki Pieniądze PLN
Mniej pieniędzy z podatku Belki. Wpływy znów spadają
BIZNES
Susza w Karolinie Północnej zwiększa ryzyko wybuchu pożarów
Ze skutkami tego żywiołu będą mierzyć się przez całe dekady
METEO
Pożar ciężarówki na Wisłostradzie
Ciężarówka w ogniu na Wisłostradzie
WARSZAWA
Rzeszów, 06.06.2018. Główny oskarżony Paweł K. na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Kończy się proces w sprawie zabójstwa Iwony Cygan
Rzeszów
44 min
shutterstock_1223146672
To nie istnieje, czy wszyscy je mają? Największa bzdura o ADHD
Wywiad medyczny
Ukrył się przed policją na strychu zawinięty w dywan
By ukryć się przed policją, zawinął się w dywan
WARSZAWA
Kuczmierowski
Brytyjski sąd zdecyduje w sprawie ekstradycji byłego szefa RARS
Polska
imageTitle
Incydent z kibicem zabrał szansę na wygraną
EUROSPORT
frankfurt niemcy lotnisko - Veniamin Kraskov shutterstock_323095040
Gigant odwołuje setki lotów. Piloci rozpoczęli strajk
BIZNES
Donald Trump
Trump: wysokie ceny ropy i benzyny mogą się utrzymać do listopada
Świat
imageTitle
Niespodzianka z udziałem Polaka. Jest o krok od spełnienia marzeń
EUROSPORT
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Będzie "blokada całego ruchu morskiego". Komunikat wojska USA
Świat
Mroźny poranek, mroźna noc
Ostrzeżenia IMGW w 10 województwach
METEO
Donald Trump
"Nie chcę papieża, który...". Trump ostro o Leonie XIV
Świat
peter donald
Tusk zadzwonił do Magyara. "Bardzo się cieszę. Chyba nawet bardziej od ciebie"
Polska
Tisza wygrywa wybory na Węgrzech
Zmiana po 16 latach, Orban uznaje porażkę, Magyar o "wyzwoleniu"
PODSUMOWANIE
Wczesna wiosna, kotki, bazie
Dziś nawet 17 stopni, ale miejscami silniej powieje
METEO
Peter Magyar
Najważniejsze zadania Magyara? Jest ich pięć
Marcin Złotkowski
Peter Magyar
Zakończył erę Orbana. Dlaczego jemu się to udało?
Marcin Złotkowski
Zbigniew Ziobro - Marcin Romanowski
Co dalej z Ziobrą i Romanowskim? "Nie zdradzę nowego adresu"
Świat
Zwolennicy partii Tisza
Atmosfera "jak po zwycięstwie w mistrzostwach świata"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica