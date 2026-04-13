Świat Obama o "zwycięstwie demokracji". Pisze też o Polsce Mikołaj Gątkiewicz

Były prezydent USA Barack Obama opublikował wpis w portalu X. "Wczorajsze zwycięstwo opozycji na Węgrzech, podobnie jak w wyborach w Polsce w 2023 roku, to zwycięstwo demokracji nie tylko w Europie, ale i na całym świecie" - napisał.

"Przede wszystkim jest to dowód odporności i determinacji narodu węgierskiego - i przypomnienie dla nas wszystkich, abyśmy nieustannie dążyli do sprawiedliwości, równości i praworządności" - ocenił.

The victory of the opposition in Hungary yesterday, like the Polish election in 2023, is a victory for democracy, not just in Europe but around the world. Most of all, it’s a testament to the resilience and determination of the Hungarian people – and a reminder to all of us to… — Barack Obama (@BarackObama) April 13, 2026 Rozwiń Źródło: X/Barack Obama

Wybory na Węgrzech

Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara wygrała na Węgrzech wybory parlamentarne i po 16 latach odsunęła Viktora Orbana od władzy. Po zliczeniu blisko 99 procent głosów TISZA może liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie. Taki wynik - co szczególnie istotne w węgierskim systemie - daje TISZY większość konstytucyjną.

Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem premiera Viktora Orbana może liczyć na 55 mandatów w parlamencie. Swoich przedstawicieli w izbie będzie miała również skrajna prawica - Ruch Naszej Ojczyzny (Mi Hazank), który może uzyskać 6 miejsc.

