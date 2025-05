Amerykanin papieżem. Trump zabrał głos

Papież Leon IV: pokój niech będzie z wami wszystkimi Źródło: Reuters

Amerykanin Robert Prevost został papieżem. Prezydent USA Donald Trump skomentował wybór nowej głowy Kościoła. "Jakie to ekscytujące i jaki wielki zaszczyt dla naszego kraju. Nie mogę doczekać się spotkania z papieżem Leonem XIV" – napisał.

"Gratulacje dla kardynała Roberta Francisa Prevosta, który właśnie został mianowany papieżem. To wielki zaszczyt zdać sobie sprawę z tego, że jest on pierwszym amerykańskim papieżem. Jakie to ekscytujące i jaki wielki zaszczyt dla naszego kraju. Nie mogę doczekać się spotkania z papieżem Leonem XIV. To będzie bardzo znaczący moment!" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.a z papieżem Leonem XIV. To będzie bardzo znaczący moment!" - napisał w portalu Truth Social prezydent USA Donald Trump.

Wpis Donalda Trumpa

Amerykanin nowym papieżem

Nowym papieżem został kardynał Robert Prevost z USA i przyjął imię Leona XIV. Chwilę po ogłoszeniu nowy Ojciec Święty pojawił się na balkonie Bazyliki Świętego Piotra. Udzielił pierwszego błogosławieństwa "Urbi et Orbi" i przywitał się z wiernymi. - Pokój niech będzie z wami wszystkimi - powiedział.

- Bracia i Siostry najdrożsi, to pierwsze pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstałego, dobrego Pasterza, który dał życie za nasze grzechy. Także ja chciałbym, żeby to pozdrowienie, pozdrowienie pokoju, weszło do naszego serca, aby zapanowało w waszych rodzinach, doszło do wszystkich osób, gdziekolwiek się znajdują, do wszystkich narodów, do całej ziemi. Pokój niech będzie z wami - mówił dalej.

Donald Trump jako papież

Na kilka dni przed inauguracją konklawe prezydent USA Donald Trump opublikował w swoich mediach społecznościowych grafikę, na której przedstawiony został jako papież - w białej sutannie i z mitrą na głowie. Grafikę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję udostępnił oficjalny profil Białego Domu.

Grafika była wyraźnym nawiązaniem do wcześniejszych słów Trumpa, gdy zapytany przez dziennikarzy, kto jego zdaniem powinien być następcą papieża Franciszka, odpowiedział: - Ja chciałbym być papieżem. To byłby mój wybór numer jeden.

Po chwili dodał jednak, że nie ma swojego faworyta. - Muszę powiedzieć, że mamy kardynała z Nowego Jorku, który jest bardzo dobry, więc zobaczymy, co się stanie - powiedział. Amerykańska stacja Fox News przypominała wtedy, że Donald Trump nie jest katolikiem, a przez większość życia identyfikował się z protestanckim kościołem prezbiteriańskim.