Mamdani pomaga w odśnieżaniu. "Załóż czapkę!"

Burza śnieżna dała się we znaki w Nowym Jorku. W Central Parku w niedzielę spadło około 29 cm śniegu, co oznacza nowy dzienny rekord. Poprzednio najwięcej białego puchu, około 25 centymetrów, spadło w 1905 roku - podał nowojorski oddział NWS.

W zaspach utknęły auta, które mieszkańcy odśnieżali w niedzielę rano. Pomagał im burmistrz Zohran Mamdani, który został uchwycony na wideo, które później krążyło w mediach społecznościowych.

"Nie ma zadań za dużych i za małych"

Mamdani odpowiedział na post, w którym zamieszczono wideo z nim, na którym pomaga odśnieżać auta mieszkańców przy Myrtle Avenue w Brooklynie. Nawiązał do swojej mowy podczas inauguracji. "Tak jak mówiłem, nie ma zadań za dużych i za małych. Chętnie wyciągam rękę i pomagam Nowojorczykom. Uważajcie na siebie!" - napisał.

As I have said, there is no task too big or no job too small. ⁰⁰Happy to lend a hand and help out New Yorkers. Stay safe! https://t.co/U33Gob7bFU — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 25, 2026 Rozwiń

Pod postem wypowiedziała się również gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul. "Dzięki za pomaganie sąsiadom, ale załóż czapkę!" - napisała.

Thanks for helping out our neighbors, but put on a hat! ☺️ — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) January 25, 2026 Rozwiń

Zima w Nowym Jorku

Z powodu mrozu w Nowym Jorku otwarto 10 centrów (po dwa w każdej dzielnicy), w których można się ogrzać - przekazał Zohran Mamdani. Ponadto działa 126 schronisk, szpitali i innych miejsc, w których można uchronić się przed mrozem. Zajęcia w szkołach odbywają się zdalnie.

Jak pisało przed weekendem CNN, dla Zohrana Mamdaniego, który od prawie miesiąca pełni funkcję burmistrza Nowego Jorku, "weekendowa śnieżyca jest wyzwaniem", "najważniejszym momentem jego nowej administracji, z szeregiem decyzji do podjęcia".

Jak przypomniał portal, jest "długa lista burmistrzów Nowego Jorku, którzy ponieśli polityczne konsekwencje nieudolnej interwencji w czasie burzy". Mamdani, 34-letni były członek zgromadzenia stanowego, którego przeciwnicy podczas zeszłorocznej kampanii wielokrotnie kwestionowali jego doświadczenie w radzeniu sobie z sytuacją kryzysową taką jak ta, jest pod szczególną obserwacją.