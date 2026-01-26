Logo strona główna
Świat

Mamdani pomaga w odśnieżaniu. "Załóż czapkę!"

Zohran Mamdani
Mamdani pomaga w odśnieżaniu w Nowym Jorku
Źródło: CNN
Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani pomagał mieszkańcom poradzić sobie ze skutkami weekendowych opadów śniegu. Został nagrany podczas odśnieżania samochodów w Brooklynie. Jak zauważa CNN, 34-letni polityk, którego przeciwnicy wielokrotnie kwestionowali jego doświadczenie w radzeniu sobie z sytuacją kryzysową, jest teraz pod szczególną obserwacją.

Burza śnieżna dała się we znaki w Nowym Jorku. W Central Parku w niedzielę spadło około 29 cm śniegu, co oznacza nowy dzienny rekord. Poprzednio najwięcej białego puchu, około 25 centymetrów, spadło w 1905 roku - podał nowojorski oddział NWS.

W zaspach utknęły auta, które mieszkańcy odśnieżali w niedzielę rano. Pomagał im burmistrz Zohran Mamdani, który został uchwycony na wideo, które później krążyło w mediach społecznościowych.

"Nie ma zadań za dużych i za małych"

Mamdani odpowiedział na post, w którym zamieszczono wideo z nim, na którym pomaga odśnieżać auta mieszkańców przy Myrtle Avenue w Brooklynie. Nawiązał do swojej mowy podczas inauguracji. "Tak jak mówiłem, nie ma zadań za dużych i za małych. Chętnie wyciągam rękę i pomagam Nowojorczykom. Uważajcie na siebie!" - napisał.

Pod postem wypowiedziała się również gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul. "Dzięki za pomaganie sąsiadom, ale załóż czapkę!" - napisała.

Zima w Nowym Jorku

Z powodu mrozu w Nowym Jorku otwarto 10 centrów (po dwa w każdej dzielnicy), w których można się ogrzać - przekazał Zohran Mamdani. Ponadto działa 126 schronisk, szpitali i innych miejsc, w których można uchronić się przed mrozem. Zajęcia w szkołach odbywają się zdalnie.

Jak pisało przed weekendem CNN, dla Zohrana Mamdaniego, który od prawie miesiąca pełni funkcję burmistrza Nowego Jorku, "weekendowa śnieżyca jest wyzwaniem", "najważniejszym momentem jego nowej administracji, z szeregiem decyzji do podjęcia".

Jak przypomniał portal, jest "długa lista burmistrzów Nowego Jorku, którzy ponieśli polityczne konsekwencje nieudolnej interwencji w czasie burzy". Mamdani, 34-letni były członek zgromadzenia stanowego, którego przeciwnicy podczas zeszłorocznej kampanii wielokrotnie kwestionowali jego doświadczenie w radzeniu sobie z sytuacją kryzysową taką jak ta, jest pod szczególną obserwacją.

1 godz 3 min
Autorka/Autor: mart//az

Źródło: CNN, CBS

Źródło zdjęcia głównego: CNN

