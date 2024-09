Nowe bezpośrednie połączenie kolejowe Berlina z Paryżem. Podróż potrwa 8 godzin

Nowe połączenie pomiędzy Berlinem i Paryżem pozwoli pasażerom dotrzeć na miejsce w 8 godzin bez przesiadek. Pierwszy przejazd zaplanowano na grudzień, a bilety będą dostępne w sprzedaży od 16 października. Szybki pociąg umożliwi również dojazd do stolicy Francji z Polski, bez konieczności korzystania z samolotu.

W grudniu ma ruszyć bezpośrednie i szybkie połączenie kolejowe z Berlina do Paryża. Pociąg ma kursować pomiędzy stacją Berlin Hauptbahnhof, a stacją Gare de L’Est w Paryżu. Cała podróż ma trwać około 8 godzin, a pociąg zatrzymywać się będzie we Frankfurcie i Karlsruhe w Niemczech oraz Strasburgu we Francji. Pociąg ma raz dziennie odjeżdżać z Berlina o godz. 11.54 i dojeżdżać do Paryża o 19.55. W podróż powrotną z Paryża ruszy o godz. 9.55, by o 18.03 dotrzeć do Berlina. Jak podkreśla portal dw.com zwiększy to liczbę dziennych połączeń między Niemcami a Francją z 24 do 26.

Ceny biletów mają się zaczynać od 59 euro (nieco ponad 250 zł) za miejsce w drugiej klasie i 69 euro (niemal 300 zł) za podróż w jedną stronę w pierwszej klasie. Według dziennika "The Guardian", ceny będą rosły i spadały w zależności od liczby chętnych. Przejazdy będzie można rezerwować już od 16 października. Każdy pociąg na tej trasie ma mieć około 530 miejsc dla pasażerów.

Pociągi z Warszawy do Berlina w mniej niż pięć godzin Wikipeda (CC BY-SA 3.0) / Jivee Blau

Berlin-Paryż. Szybki pociąg bez przesiadek

Aktualnie najszybsza podróż koleją pomiędzy stolicami Francji i Niemiec zajmuje niecałe 9 godzin, ale wymaga dwóch lub trzech przesiadek - donosi "The Guardian". Z Berlina do Paryża można było wcześniej dojechać dalekobieżnym pociągiem nocnym, obsługiwanym przez koleje austriackie, ale obecnie trasa jest zawieszona ze względu na prace budowlane. Operatorzy SNCF i Deutsche Bahn mają nadzieję, że pasażerowie uznają nowe połączenie za "mniej stresującą" alternatywę dla połączeń lotniczych.

Według cytowanego przez dw.com Alaina Krakovitcha z francuskich kolei SNCF, połączenie przyczyni się do osiągnięcia wspólnego celu obu krajów - większej mobilności wolnej od emisji CO2. DB i SNCF rozpoczęły współpracę w 2007 roku i od tego czasu szybkie pociągi ICE i TGV kursują na intensywnie uczęszczanych trasach pomiędzy Frankfurtem a Paryżem oraz między Stuttgartem a Paryżem. Nowa trasa ma być również uzupełnieniem sieci szybkich kolei między Niemcami a Francją, która obejmuje już trasy z Frankfurtu do Marsylii i Bordeaux. Deutsche Bahn planuje także inne nowe połączenia międzynarodowe. Wśród nich są trasy z Monachium do Mediolanu i Rzymu, we współpracy z Trenitalią, które są zaplanowane na 2026 rok.

Pociąg Deutsche Bahn Westlight/Shutterstock

Alternatywa dla podróżnych z Polski

Najszybszy przejazd pociągiem z Warszawy do Berlina trwa około pięciu godzin, a ceny zaczynają się od 140 zł za bilet w jedną stronę w drugiej klasie. Aktualnie nie ma żadnych połączeń kolejowych między Warszawą a Paryżem. Podróż autokarem zajmuje zaś 25-36 godzin i wymaga od jednej do trzech przesiadek. Bezpośredni przejazd ze stolicy Niemiec do Paryża da więc możliwość szybszego dotarcia koleją do stolicy Francji również Polakom. Koszt przejazdu byłby wprawdzie prawdopodobnie wyższy od najtańszego biletu lotniczego, ale bez konieczności dopłacania za bagaże, czy transferu z często odległych lotnisk. Do tego podróż dawałaby możliwość podziwiania widoków po drodze.

Dodatkowo, pociąg emituje zdecydowanie mniej CO2 niż samolot. Np. w czasie podróży pomiędzy Warszawą i Wrocławiem średnia emisja CO2 w przeliczeniu na jednego pasażera to 11 kg w przypadku pociągu, a w przypadku samolotu aż 98 kg - wynika z informacji na stronie internetowej PKP Intercity, opracowanych na podstawie danych Community of European Railways and Infrastructure.

Autorka/Autor:aks//am

Źródło: The Guardian, DW