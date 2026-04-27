Świat

Opozycja jednoczy się przeciw Netanjahu. Powstała nowa partia

Naftali Benet i Jair Lapid
Jair Lapid i Naftali Benet tworzą nową partę
Polityczni rywale premiera Izraela Benjamina Netanjahu - Naftali Benet i Jair Lapid - połączyli siły przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi i ogłosili utworzenie nowej partii. Sondaże wskazują, że prawicowy blok obecnego szefa izraelskiego rządu traci przewagę na rzecz zjednoczonej opozycji.

Naftali Benet i Jair Lapid poinformowali o połączeniu swoich ugrupowań w jedną partię pod nazwą Razem, na czele której stanie Benet.

Kim są rywale Netanjahu

Obaj politycy pokonali już Netanjahu w wyborach w 2021 roku, a następnie wspólnie kierowali rządem w latach 2021–2022, rotacyjnie pełniąc funkcję premiera. Netanjahu, najdłużej urzędujący premier Izraela, wrócił jednak do władzy po wyborach w listopadzie 2022 roku, i utworzył najbardziej prawicowy rząd w historii kraju.

Podczas ogłoszenia informacji o nowej partii, Lapid odniósł się do niedawnych wyborów na Węgrzech. - Zwycięstwo opozycji przeczyło wszystkim sondażom i było większe, niż się spodziewano. Po 16 latach rządów (premier Węgier Viktor) Orban przegrał, bo ludzie uwierzyli w możliwość zmiany. Zjednoczyli się wokół jednego kandydata, walczyli o swój kraj i wygrali - powiedział.

Netanjahu poinformował o poważnej chorobie. Raport wcześniej utajniono
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Netanjahu poinformował o poważnej chorobie. Raport wcześniej utajniono

Wizerunek Netanjahu pogorszył się po ataku palestyńskiego Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku, co doprowadziło do wojny, którą Izrael toczy w Strefie Gazy i walk na kilku frontach w regionie, w tym w Libanie. Sondaże wskazują, że premier może przegrać wybory mające się odbyć do końca października.

Benet - były komandos i milioner, który dorobił się w branży technologicznej - zajmuje w sondażach drugie miejsce za Netanjahu. Według jednego z badań - z 23 kwietnia - jego prawicowe ugrupowanie mogłoby zdobyć 21 mandatów w 120-miejscowym Knesecie, wobec 25 mandatów dla Likudu obecnego premiera.

Naftali Benet i Jair Lapid
Naftali Benet i Jair Lapid
Źródło: Reuters

Cały blok Netanjahu, złożony z ugrupowań prawicowych i religijnych, mógłby liczyć ok. 50 deputowanych, wobec co najmniej 60 mandatów potencjalnej koalicji Beneta i Lapida, mimo że centrowa partia Lapida uzyskałaby tylko siedem miejsc, przy wsparciu mniejszych ugrupowań.

Lapid - były prezenter telewizyjny i pisarz - przedstawia się jako reprezentant świeckiej klasy średniej, która jest krytyczna wobec nierównego obciążenia podatkami i służbą wojskową w społeczeństwie izraelskim. - Aby wygrać wybory, izraelskie centrum musi stanąć za Naftalim Benetem. To liberalny prawicowiec, uczciwy i przestrzegający prawa, i będzie znakomitym premierem - zapewniał Lapid.

"Szczególnie napięte" wybory w Izraelu

Jak zauważa dziennik "Israel Ha-Jom", w nowym obozie możliwa jest rywalizacja o przywództwo "przed szczególnie napiętymi wyborami". Ultraortodoksyjni sojusznicy Netanjahu zabiegają tymczasem o zwolnienie swoich społeczności ze służby wojskowej, a kwestia ta zyskała na znaczeniu w związku z przeciążeniem armii i najwyższymi od lat stratami poniesionymi na frontach.

Lapid i Benet uczynili z tego jeden z głównych tematów kampanii. Zarzucają też Netanjahu, że nie potrafi przekuć sukcesów militarnych w realne korzyści strategiczne wobec Iranu oraz wspieranych przez niego ugrupowań w Libanie i Strefie Gazy - Hezbollahu i Hamasu.

Trump ogłosił decyzję w sprawie zawieszenia broni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump ogłosił decyzję w sprawie zawieszenia broni

Obecną koalicję rządzącą w Izraelu tworzy prawicowy Likud Benjamina Netanjahu wraz z partiami reprezentującymi społeczność żydów ultraortodoksyjnych oraz ugrupowaniami skrajnej religijno-syjonistycznej prawicy.

Największą siłą w opozycji jest za to prawicowa partia Beneta, a obok niej działają ugrupowania centrowe i centroprawicowe, w tym partia Lapida, a także formacje centrolewicowe. Uzupełnieniem opozycji są partie arabskie, które odgrywają rolę potencjalnych partnerów koalicyjnych.

OGLĄDAJ: Czarzasty: to jest łamanie tajemnicy państwa
Włodzimierz Czarzasty

Czarzasty: to jest łamanie tajemnicy państwa
NA ŻYWO

Włodzimierz Czarzasty
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Czytaj także:
USA. Giełda reaguje na konflikt z Iranem
Stopy procentowe i wyniki spółek. Najważniejsze wydarzenia tygodnia
BIZNES
Zbiórka Łatwoganga
Zbiórka to nie koniec. Ważny apel po dziewięciu dniach transmisji
Polska
ropa naftowa wydobycie paliwo shutterstock_516570646.jpg
Najwyższa podwyżka od początku wojny. Reakcja na ruch Trumpa
BIZNES
Islamabad
"Nowa propozycja" Iranu. Trump zwołuje naradę
Świat
imageTitle
Hiszpania w szoku po bandyckim zachowaniu bramkarza
EUROSPORT
Przymrozek
Mroźny poranek w Polsce. Gdzie było najzimniej
METEO
36 min
pc
Alzheimer atakuje wcześniej, niż sądzimy. "Łatwo przegapić początki"
Joanna Kryńska
Policja przejęła 200 par podrobionych butów
200 par podrobionych butów. 34-latka z zarzutami
WARSZAWA
Stacja paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Ceny paliw w poniedziałek. Tyle mają kosztować
BIZNES
Królowa Kamila, król Karol, prezydent Donald Trump i jego żona Melania Trump
"Król Karol przyjeżdża. Jest świetnym facetem"
Świat
imageTitle
Sinner zmieszany po meczu. "Nie potrzebuję aplikacji randkowej"
EUROSPORT
24 min
pc
Przemyt migrantów. Pośrednicy znikają, gdy kierowcy wpadają w ręce służb
Jakub Stachowiak, Sebastian Klauziński
26 2100 s1cl-0004
Co po zbiórce? Nadchodzi "trudny moment". "Trzymam kciuki, żeby oni to ustali"
Polska
Stream Łatwoganga
Owsiak o zbiórce Łatwoganga. "Można robić to inaczej"
Polska
DPS "Kombatant" na warszawskim Bemowie
"Wszyscy się jej boją, ale milczą, bo potem mści się"
Iga Dzieciuchowicz
Łatwogang
250 milionów w rekordowej zbiórce, strzały w Waszyngtonie, dwa ciała wyłowione z Wisły
Najważniejsze informacje
Pochmurno, rozpogodzenia
Słońce będzie przebijać się przez chmury
METEO
imageTitle
FC Porto bliżej mistrzostwa. Pietuszewski wywalczył karnego
EUROSPORT
imageTitle
Pobili rywali w finałach. Złote medale dla reprezentantów Polski
EUROSPORT
Zbiórka Łatwoganga
Ćwierć miliarda złotych na liczniku rekordowej zbiórki
Polska
Bóbr pływa w Morskim Oku
Po raz pierwszy udało się go nagrać w Tatrach
METEO
imageTitle
Szczęśliwa Niewiadoma-Phinney. "To da mi dodatkową motywację"
EUROSPORT
imageTitle
Zaskakujące potknięcie Interu. Świętowanie tytułu odłożone
EUROSPORT
Noc, przymrozki
Nocą prawie cała Polska na minusie
METEO
Fakty po Faktach
"Z kawalerki na Pradze zrobiło się centrum zarządzania wszechświatem"
Polska
imageTitle
Gigantyczna wpłata od Lewandowskich. Wszystko dla chorych dzieci
EUROSPORT
Wichury w Polsce
Uszkodzone dachy, powalone drzewa. Ponad dwa tysiące interwencji
METEO
20260426_PF_PJ001
Legia rozbita w Poznaniu. Mecz do jednej bramki
EUROSPORT
Zdjęcie opublikowane przez Donalda Trumpa po strzelaninie na kolacji korespondentów
Trump o napastniku: kiedy czyta się jego manifest, jedno jest pewne
Świat
Japonia
1400 strażaków, 100 żołnierzy. Walczą z ogniem, czekają na deszcz
METEO

