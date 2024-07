Kolejna nowa frakcja i podzieleni europosłowie Konfederacji. "Trzeba starać się budować sojusze"

Troje eurodeputowanych Konfederacji - Stanisław Tyszka, Marcin Sypniewski i Ewa Zajączkowska-Hernik - przystąpili do nowo utworzonej przez Alternatywę dla Niemiec (AfD) frakcji w Parlamencie Europejskim. Ogłosił to sam Tyszka, informując jednocześnie, że został wiceprzewodniczącym Europy Suwerennych Narodów. Powołanie nowej grupy to kolejna już zmiana w dotychczasowym ugruntowanym układzie sił na scenie europejskiej.

Nowa frakcja w PE. Tyszka: w niej troje europosłów Konfederacji

Jak napisał Tyszka, "to jest zwieńczenie ponad miesiąca trudnych negocjacji". "Uznaliśmy, że aby skuteczniej walczyć o interesy Polski w PE lepiej stworzyć grupę niż pozostać niezrzeszonymi. W tej grupie wynegocjowaliśmy też najsilniejszą pozycję. Z naszymi sojusznikami będziemy przeciwstawiać się szaleńczej polityce klimatycznej UE, zagrażającej stabilności naszych państw i Europy, polityce imigracyjnej i próbom budowy europejskiego superpaństwa" - czytamy. "Łączy nas wiele, czasem się różnimy, ale w polityce międzynarodowej, by skutecznie działać, trzeba starać się budować sojusze" - dodał.

Doniesienia o negocjacjach dwóch europosłów i odrzuceniu Brauna

Jednocześnie – jak poinformował rozmówca PAP z PE – europosłowie Anna Bryłka i Tomasz Buczek prowadzą negocjacje w sprawie dołączenia do grupy Patrioci dla Europy. - Szanse na ich dołączenie do frakcji Orbana oceniam na 50 procent. W przeciwnym razie dwójka europosłów prawdopodobnie pozostanie niezrzeszonych – powiedziało źródło unijne.

Zmiany we frakcyjnej układance i nowy porządek sił

Dołączenie w poniedziałek do nowej grupy zapowiedział lider francuskiego Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella w swoim przemówieniu po drugiej turze wyborów parlamentarnych we Francji, która odbyła się w niedzielę. Oznacza to, że skrajnie prawicowa partia kojarzona z prorosyjską polityczką Marine Le Pen opuści grupę Tożsamość i Demokracja (TD), w której do tej pory zasiadała.