Norwescy policjanci nie będą już korzystać z platformy X. Mówią o zagrożeniu

Norweska policja likwiduje swoje oficjalne kanały na platformie X należącej do Elona Muska. Stworzyła własną aplikację z informacjami. Policjanci chcą uniknąć podszywania się pod ich tożsamość czy też dostarczania treści dla niekontrolowanego rozwoju sztucznej inteligencji.

Policja chce uniknąć szerzenia dezinformacji

Policja przyznaje, że nowe rozwiązanie powstało, by udostępniane informacje nie trafiały do niepowołanych podmiotów, w tym na platformę X. Jak przekonuje, własna aplikacja pozwoli uniknąć zagrożenia posługiwania się przez oszustów fałszywymi profilami czy szerzenia dezinformacji. Policyjne komunikaty nie będą też służyć nieautoryzowanemu budowaniu zasobów AI, należących do dawnego Twittera.