Na horyzoncie "niespotykane dotychczas zdarzenia". "Od dziesięcioleci nie byliśmy tak narażeni"

Chiny i Rosja to najważniejsi autorzy spodziewanych przez norweski wywiad i kontrwywiad akcji sabotażowych i dywersyjnych w tym roku. Według prognoz Rosjanie będą skupiać się na aktach sabotażu i atakach na infrastrukturę cywilną oraz na wzniecaniu niepokojów społecznych. Chiny mają być aktywne głównie w sferze teleinformatycznej.

- Od dziesięcioleci nie byliśmy tak narażeni na skutki działalności obcych służb jak w 2025 roku. Przeciwnicy wiedzą, gdzie są nasze wrażliwe punkty i jak do nich dotrzeć. Musimy być przygotowani na niespotykane dotychczas zdarzenia - powiedział dowódca Norweskiej Służby Wywiadowczej (NIS) wiceadmirał Nils Andreas Stensoenes.

Ocenił, że za ataki na infrastrukturę w Norwegii i Europie nadal odpowiadać będzie rosyjski wywiad wojskowy GRU i choć dotychczas nie obserwowano w kraju aktów dywersji podobnych do tych na Bałtyku, to jest niemal pewne, że dojdzie do nich w 2025 roku.