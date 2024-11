Rekomendacje komisji i przeprosiny norweskich władz

Przedstawiciele mniejszości czekają na "rzeczywiste działania" władz

- Tragedia opisana w raporcie jest nam doskonale znana, ale mam nadzieję, że otworzy oczy Norwegom. Było już wiele różnych raportów. Pora na rzeczywiste działanie. Oslo poświęciło wiele, by nasza kultura i język zanikły. Teraz tyle samo powinno poświęcić, by je podnieść ze zgliszcz - dodał.

Samowie, Kwenowie i Leśni Finowie

Samowie to grupa etniczna, które zamieszkiwała północną Norwegię od tysiącleci, jeszcze przed przybyciem współczesnych Norwegów i Szwedów. Potocznie określani byli mianem Lapończyków, choć jest to określenie obraźliwe ("lapp" to po norwesku polskie określenie "szmaty"). Współcześnie, według oficjalnych statystyk, około 60 tys. osób w Norwegii przyznaje się do korzeni samskich.