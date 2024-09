"Federacja Rosyjska emanuje aurą supermocarstwa, którym nie jest"

945 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Pomimo swojego ogromu, Rosja nie odzyskała statusu supermocarstwa z czasów ZSRR - powiedział historyk Norman Davies podczas międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego w Katowicach. Jego zdaniem, wojna w Ukrainie ujawniła słabość rosyjskiego reżimu, a desperackie działania Putina to próba odbudowy utraconej pozycji Rosji. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Wysyłanie poborowych na wojnę z Ukrainą nadal pozostaje drażliwym społecznie tematem w Rosji, więc do tej pory władze tego unikały, naciskając za to na poborowych, by po zakończeniu obowiązkowej służby podpisywali kontrakty - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.