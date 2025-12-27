Logo strona główna
Świat

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę przed spotkaniem Zełenskiego z Trumpem

Kijów Ukraina
Zmasowany rosyjski atak na Kijów. Zaatakowano budynki mieszkalne i zakłady energetyczne
Źródło: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE IN KYIV REGION
W nocy z piątku na sobotę Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. W stolicy Ukrainy słychać było eksplozje i uruchomiono obronę przeciwlotniczą. Są informacje o rannych. Tej nocy rosyjskie rakiety i drony skierowane zostały również na inne regiony Ukrainy. W kraju ogłoszono alarm powietrzny.

Rosja przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę przed niedzielnym spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak zapowiadał przywódca Ukrainy, to będzie kluczowe spotkanie mające na celu wypracowanie porozumienia kończącego prawie cztery lata wojny.

W nocy z piątku na sobotę w wielu regionach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny - przekazał portal Ukraińska Prawda. O godzinie 1.28 Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały o zagrożeniu użycia broni balistycznej z Briańska (rosyjskie miasto przy granicy z Ukrainą i Białorusią - red.).

W związku z atakiem Rosji w Ukrainie rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie zostały czasowo zamknięte.

Polska poderwała myśliwce. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie zamknięte
Polska poderwała myśliwce. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie zamknięte

Polska

Eksplozje w Kijowie

Przed godziną 2 czasu lokalnego mer Kijowa napisał o eksplozjach. "Wybuchy w stolicy. Działają siły obrony przeciwlotniczej. Pozostańcie w schronach!" - przekazał Witalij Kliczko w mediach społecznościowych.

Kijów, Ukraina
Kijów, Ukraina
Źródło: Eugen Kotenko/PAP

W zmasowanym ataku na Kijów użyto dronów i rakiet. Kliczko poinformował w sobotę rano, że rannych zostało pięć osób. Jak dodał, w rejonie Hołosijowskim (w południowej części stolicy) wybuchł pożar. Wstępne doniesienia wskazują, że pożarem objęta jest stacja benzynowa.

W innych regionach kraju ranna została co najmniej jedna osoba. To mieszkaniec obwodu iwanofrankowskiego. Uszkodzeniu uległy budynki wielopiętrowe w Wyszogrodzie, a rosyjski atak nadal trwa - podała "Ukraińska Prawda" po godzinie 6. 

Alarm powietrzny w Ukrainie. Stan na 27 grudnia 2025 roku
Alarm powietrzny w Ukrainie. Stan na 27 grudnia 2025 roku
Źródło: alert.in.ua

Rozmowy Trump - Zełenski

Przed nocnymi atakami Zełenski powiedział, że jego rozmowy na Florydzie w niedzielę skupią się na terytorium, które obie strony będą kontrolować po przerwaniu walk. W opublikowanym w piątek wywiadzie dla portalu Politico Donald Trump nawiązał do spodziewanego spotkania. - Nie ma nic, dopóki ja tego nie zatwierdzę. Zobaczymy więc, co ma - skomentował.

- Myślę, że wszystko pójdzie dobrze z (przywódcą Rosji Władimirem - red.) Putinem - dodał Trump i zaznaczył, że spodziewa się rozmowy z nim w najbliższym czasie.

Trump o spotkaniu z Zełenskim. "Nie ma nic, dopóki ja tego nie zatwierdzę"
Trump o spotkaniu z Zełenskim. "Nie ma nic, dopóki ja tego nie zatwierdzę"

Wojna w Ukrainie to najbardziej śmiercionośny konflikt w Europie od czasów II wojny światowej - podkreśla Reuters.

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: Reuters, Ukraińska Prawda

Źródło zdjęcia głównego: Eugen Kotenko/PAP

UkrainaWojna w UkrainieRosjaKijów
