Nocne ataki na ukraińskie miasta. Rosjanie użyli bomb szybujących

Atak na miasto Łozowa miał miejsce około godziny 17:40 czasu lokalnego. Rosyjski pocisk uderzył w dzielnicę mieszkalną, uszkadzając domy i budynki gospodarcze - podał "Kyiv Independent".

Władze początkowo informowały o sześciu rannych, później skorygowały liczbę poszkodowanych do pięciu.

Ukraińscy śledczy ustalili, że broń została wystrzelona z terytorium okupowanego przez Rosję. Władze zidentyfikowały użyty pocisk jako nowy typ napędzanej rakietowo bomby szybującej UMPB-5R, zdolnej do pokonania dystansu około 130 kilometrów. Miejscowe władze w Łozowej podały, że był to pierwszy rosyjski atak na miasto z użyciem tego pocisku.

Atak ten nastąpił zaledwie dwa dni po tym, jak władze Mikołajowa poinformowały, że siły rosyjskie po raz pierwszy od początku pełnoskalowej inwazji użyły przeciw ich miastu kierowanych bomb lotniczych. 16 października dwa takie pociski uderzyły w obrzeża Mikołajowa.

Ataki na ukraińskie miasta

Wśród miast zaatakowanych w sobotę wieczorem przez rosyjskie lotnictwo - także przy użyciu bomb kierowanych - znalazły się także Charków, Sumy i Zaporoże. Rosja zaatakowała Ukrainę również dronami. Celem tych uderzeń były Czernihów i Dniepropietrowsk. Władze Ukrainy nie podały informacji o skutkach rosyjskich ataków z powietrza.

Agencja dpa pisze, że ciągłe nocne rosyjskie naloty na Ukrainę są wymierzone przede wszystkim w obiekty infrastruktury energetycznej. Ataki te - jak podkreśla niemiecka agencja - mają na celu osłabienie morale i woli obrony ludności cywilnej.

