Tajemnicza piana przy autostradzie. Wszczęto dochodzenie
Nigeryjska agencja ds. przepisów środowiskowych (NESREA) poinformowała we wtorek o wszczęciu dochodzenia w związku z tajemniczą białą pianą, która kilka dni temu pojawiła się przy jednej z głównych dróg w kraju - autostradzie łączącej stolicę, Abudżę, z Kaduną. BBC zauważa, że obecność substancji wywołała duże zainteresowanie mieszkańców i setek kierowców, którzy zatrzymywali się, aby sfotografować zjawisko, ale wywołała też obawy o potencjalne zagrożenie.
Biała piana w Nigerii. Służby o możliwej przyczynie
Służby podejrzewają, że przyczyną zjawiska może być wyciek substancji chemicznej, który spowodował powstanie białej substancji wyglądającej jak piana - wyjaśnia NESREA we wpisie na Facebooku. Wstępne ustalenia wskazują, że do wycieku mogło dojść z ciężarówki o dużej ładowności, nie są jednak znane żadne szczegóły dotyczące tego pojazdu. Do analiz laboratoryjnych pobrano próbki substancji, a także gleby i wody z pobliskiego strumienia.
Isah Aminu - kierowca, który regularnie przejeżdża tą trasą - podkreśla w rozmowie z BBC, że władze powinny wyjaśnić sprawę, by "rozwiać wątpliwości ludzi". Przyznał, że sam bał się dotknąć piany, ale widział, że wiele osób podchodziło bardzo blisko.
Agencja skierowała apel do mieszkańców i kierowców, chcąc zapobiec ich "ewentualnemu narażeniu na działanie substancji niebezpiecznych". "Zdecydowanie zaleca się, aby osoby postronne unikały kontaktu z substancją, podobnie jak wodą i glebą w tym miejscu do czasu zakończenia dochodzenia" - czytamy.
Redagował AM