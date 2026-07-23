Świat Tajemnicza piana przy autostradzie. Wszczęto dochodzenie

Wojsko patroluje ulice w Nigerii (wideo ze stycznia 2024 roku) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: facebook.com/NESREANigeria

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Nigeryjska agencja ds. przepisów środowiskowych (NESREA) poinformowała we wtorek o wszczęciu dochodzenia w związku z tajemniczą białą pianą, która kilka dni temu pojawiła się przy jednej z głównych dróg w kraju - autostradzie łączącej stolicę, Abudżę, z Kaduną. BBC zauważa, że obecność substancji wywołała duże zainteresowanie mieszkańców i setek kierowców, którzy zatrzymywali się, aby sfotografować zjawisko, ale wywołała też obawy o potencjalne zagrożenie.

Biała piana w Nigerii. Służby o możliwej przyczynie

Służby podejrzewają, że przyczyną zjawiska może być wyciek substancji chemicznej, który spowodował powstanie białej substancji wyglądającej jak piana - wyjaśnia NESREA we wpisie na Facebooku. Wstępne ustalenia wskazują, że do wycieku mogło dojść z ciężarówki o dużej ładowności, nie są jednak znane żadne szczegóły dotyczące tego pojazdu. Do analiz laboratoryjnych pobrano próbki substancji, a także gleby i wody z pobliskiego strumienia.

Isah Aminu - kierowca, który regularnie przejeżdża tą trasą - podkreśla w rozmowie z BBC, że władze powinny wyjaśnić sprawę, by "rozwiać wątpliwości ludzi". Przyznał, że sam bał się dotknąć piany, ale widział, że wiele osób podchodziło bardzo blisko.

Agencja skierowała apel do mieszkańców i kierowców, chcąc zapobiec ich "ewentualnemu narażeniu na działanie substancji niebezpiecznych". "Zdecydowanie zaleca się, aby osoby postronne unikały kontaktu z substancją, podobnie jak wodą i glebą w tym miejscu do czasu zakończenia dochodzenia" - czytamy.

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Redagował AM