Atak na meczet w Nigerii. Kilkudziesięciu zabitych

W miejscowości Unguwan Mantau w stanie Katsina na północy Nigerii doszło we wtorek do ataku na meczet. Zabójcy zastrzelili tam 27 wiernych modlących się w świątyni. Kilka osób zostało rannych.

Komisarz Nasir Mu’azu ze stanowych służb bezpieczeństwa poinformował na konferencji prasowej, że był to "atak odwetowy", związany z niedawną zasadzką zorganizowaną przez mieszkańców tej miejscowości na grupę bandytów, działających w tym graniczącym z Nigrem regionie. Członkowie miejscowych oddziałów samoobrony zabili wówczas kilku napastników, odbili porwane przez nich osoby i przejęli kilka sztuk broni.

We wtorek po południu do Unguwan Mantau na obszarze Malumfashi wysłano wojsko i policję.

Atakują wioski, porywają mieszkańców i palą domy

W Nigerii trwa obecnie pora deszczowa, w czasie której gęste i wysokie trawy i krzaki ułatwiają bandytom przeprowadzanie niespodziewanych ataków na wioski. Po atakach, w czasie których porywają mieszkańców i palą ich domostwa, napastnicy wycofują się do swoich obozów w rozległym lesie, rozciągającym się na terenach stanów Zamfara, Katsina, Kaduna i Niger.

Oprócz nich w regionie tym wojsko od 16 lat prowadzi regularne walki z islamskimi terrorystami z grupy Boko Haram.

