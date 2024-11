Kilkudziesięciu nieletnim grozi kara śmierci

29 chłopców w wieku od 14 do 17 lat może zostać skazanych na karę śmierci po udziale w protestach w Nigerii - przekazała agencja Association Press. Czterech z chłopców zasłabło w sądzie z powodu wyczerpania. Nastolatkowie od sierpnia są przetrzymywani przez policję, a ich obrońcy mówią, że "przebywają od 90 dni bez jedzenia". Ostatecznie sąd zdecydował o nałożeniu kaucji. Sprawa wróci na wokandę w styczniu.

W Nigerii łącznie 76 protestujących zostało oskarżonych między innymi o zdradę i podżeganie do zamachu stanu po tym, jak wzięli udział w sierpniowych protestach przeciwko coraz gorszej sytuacji gospodarczej. Demonstracje odbyły się w Abudży, Lagos i innych miastach. Prezydent Bola Tinubu obiecał wprowadzić zmiany, które mają "utrzymać kraj na powierzchni".

Jak wynika z dokumentu, do którego dotarła agencja AP, nieletni byli w wieku od 14 do 17 lat.

"Kraj, który ma obowiązek edukować swoje dzieci, decyduje się na ich ukaranie"

Sąd zdecydował ostatecznie o nałożeniu kaucji w wysokości 10 milionów nairów (około 85 tysięcy złotych) na każdego z oskarżonych. Sprawa powróci do sądu w styczniu.

- Kraj, który ma obowiązek edukować swoje dzieci, decyduje się na ich ukaranie. One przebywają w areszcie od 90 dni bez jedzenia - powiedział Marshal Abubakar, obrońca chłopców.

Akintayo Balogun, prawnik z Abudży, powiedział CNN, że ustawa o prawach dziecka nie zezwala na poddanie dziecka postępowaniu karnemu i skazanie go na karę śmierci, "dlatego rozpatrywanie spraw nieletnich przed federalnym sądem wyższej instancji jest od początku niewłaściwe".

Yemi Adamolekun, dyrektorka organizacji Enough is Enough, która zajmuje się monitorowaniem rządów w Nigerii powiedziała z kolei, że władze nie mają prawa ścigać dzieci. - Najwyższa sędzia Nigerii powinna się wstydzić. Jest kobietą i matką - mówiła Adamolekun.